El periodista Emiliano Pinsón tiene Parkinson y lleva adelante una dura lucha

Emiliano-Pinsón-2.jpg

“Me apareció Parkinson, insospechado. Sinceramente, pensé tener estrés. Empecé a hablar con la doctora, me dice: ‘Te pasa esto, estoy y esto’. Me dio 40 o 30 síntomas, de los cuales tenía 25 y me dice: ‘Tenés’ parkinson”, contó sobre la enfermedad que afecta la movilidad, motricidad, masa muscular y control de muchas funciones del cuerpo.

“La frase que más me dolió en ese momento, yo venía muy entusiasmado para la pelea y digo: ‘Cuando vuelva a ser el de antes’. Y me dice: ‘Pará, el Emiliano de antes, no está más, no existe'”, reveló.

Luego añadió: “Yo tengo esto y lo tengo que afrontar, por supuesto, con dolor y hay momentos en los que me siento mal, hay momentos en los que no puedo caminar y me jode”.

Emiliano-Pinsón.jpg

“Me empezaron a importar muy poco las cosas que antes me importaban más. Tengo 51 [años], me quedan 15, ponele. ¿Qué me gusta hacer? ¿Viajar? ¡Vamos a viajar!”, admitió.

“Valoro mucho la vida, quiero disfrutarla, disfrutar lo que me queda, valorar esas cosas tontas, al amigo, estar con tu amigo. Disfrutar ese momento, estar con alguien”, cerró.

Emiliano Pinsón se hizo conocido a nivel internacional por cubrir partidos internacionales haciendo campo de juego y comentando. Pero tuvo mayor reconocimiento en el programa ‘Fútbol para todos’ del antiguo Fox Sports Argentina.

El duro testimonio de Emiliano Pinsón