Bomba: el Kun Agüero commovió al mundo del fútbol con un notición

kun aguero 1.jpg

No obstante, la inscripción de Agüero fue un intento de tentarlo y desde Atlético Cuadril no pierden la fe: “Sergio está en la lista de buena fe, esto quiere decir que si está en Punta del Este, puede jugar. Si no estuviera incluido, no podría”, indicaron a TN desde el conjunto uruguayo.

Y añadieron: “Lo anotamos porque uno de los jugadores tiene muy buena relación con él y le extendió la invitación”.

Por qué razón el Kun Agüero no jugó más al fútbol

El "Kun" sufrió una arritmia cardíaca en noviembre de 2021 durante un partido que disputaba para Barcelona, por lo que tuvo que frenar por unos meses para realizarse una serie de estudios médicos.

Kun-Aguero.jpg El último club donde jugó el Kun Agüero fue en el Barcelona.

Posteriormente, llegó a la conclusión, tras los consejos de los especialistas, que la mejor decisión para su bienestar era retirarse.