Así está hoy Shamel, el hijo qatarí de Gabriel Batistuta que juega al fútbol y quiere ser delantero

¿Cómo luce hoy Shamel, el hijo de Gabriel Batistuta?

Shamel es el hijo menor de Gabriel Batistuta e Irina, y el joven sueña con ser jugador de fútbol. Según trascendió, Shamel tiene 18 años y estuvo en las formativas de Newell’s hasta que llegó a Argentino de Rosario.

En aquel club Shamel estuvo por poco tiempo y a mediados del 2022 obtuvo su pase a Libertad de Paraguay.

Shamel Batistuta.jpg

“Nací en Qatar, lejos de Argentina, y después nos mudamos a Reconquista en donde encontramos la paz que mi papá quería”, aseguró Shamel Batistuta en una entrevista.

“Soy creativo. Me gusta arriesgar un poco. Ahora estoy intentando con muchas charlas con mi papá de pegarle más al arco, ser un poco más egoísta como un buen delantero”, dijo Shamel cuando se le consultó sobre su estilo de juego en la cancha.

Luego añadió: "Soy de estar mucho tiempo mirando goles de él y obviamente quisiera patear como él, pero para eso se practica. ¿Qué heredé? Los ojos verdes de él nada más (risas)”.

Además Shamel fue consultado sobre cómo lleva el hecho de ser el hijo de Gabriel Batistuta. "Lo llevo con calma. Me acostumbré en Reconquista, ya es algo normal. Es lo que me tocó y no diría que me pesa”, dijo.

Shamel Batistuta (2).jpg

Shamel tiene cuenta de Instagram (@batistuta_shamel), donde lo siguen tan solo 8168 usuarios. El joven tiene 11 publicaciones, en las que se lo puede ver practicando deportes, o pasando el rato con su novia Josefina Chapero.