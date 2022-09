Acosaron a una periodista antes del partido entre Flamengo y Vélez

►TE PUEDE INTERESAR: Copa Libertadores: Flamengo batió a Vélez y habrá otra final brasileña

Mientras la cronista estaba haciendo su relato, varios hinchas estaban enfervorizados detrás suyo cantando de su equipo. Fue en el momento uno de los seguidores del Fla le dio un beso en la mejilla a la chica y luego se marchó.

https://twitter.com/VirtudesSanchez/status/1567860928963641345 Esto pasó ayer antes de la semifinal de Libertadores entre Flamengo y Vélez. Un aficionado besa a una periodista en directo mientras hace su trabajo. "Ahh, es solo un besito", dicen. ¡NO! Es agresión sexual. Y una falta de respeto por las mujeres q trabajan con fútbol. pic.twitter.com/vviDVMnN2R — Virtudes Sánchez (@VirtudesSanchez) September 8, 2022



Luego a la mujer se le transformó la cara y mostró su impotencia por lo que le pasó.

Sus compañeros de transmisión describieron que la mujer sufrió una una acción violenta y se solidarizaron con ella.

La cara del acosador rápidamente empezó a hacserse viral en las redes sociales y ahora muchos usuarios intentan identificarlo.

El relato de Jéssica Dias sobre el acoso

"Antes, había muchos insultos y acoso porque la transmisión en vivo duraba demasiado. Le pedí que se calmara y que no siguiera insultando, no era necesario. Las 'disculpas' llegaron con una caricia en los hombros y un beso. Hubo otro intento de beso en el hombro, lo esquivé y mi cámara captó su atención. El último beso fue en la mejilla, que podría sido en la boca y no cambiaría nada. He sufrido acoso sexual mientras trabajaba y eso es un delito", dijo.