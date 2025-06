Escandaloso final del torneo del torneo de la Liga Mendocina de Fútbol

Guaymallén-San Martín Liga Mendocina.jpg Deportivo Guaymallén y Atlético San Martín son dos de los semifinalistas del torneo Apertura de la Liga Mendocina de Fútbol.

El campeonato anual pasó a ser Apertura y Clausura

Cuando restaban tres fechas para el final de la primera parte del torneo Anual programado por la LMF para 2025 fue cambiado el formato. Estaba previsto que tras concluir la etapa inicial la segunda parte del año tendría una Copa de Oro y una Copa de Plata. Sin embargo se decidió que lo jugado hasta ahora pase a llamarse Apertura y el certamen siguiente, Clausura. Ya sin Copa de Oro ni Copa de Plata jugarán todos juntos otra vez. De este modo, la posibilidad de equilibrar la competencia y evitar grandes goleadas debido a la gran diferencia de nivel y de recursos entre los 26 equipos se dilapidó.

Como ahora el torneo pasó a llamarse Apertura hace falta un campeón. Entonces se resolvió que haya semifinales y final, con la participación de los tres primeros de cada una de las tres zonas y el mejor segundo. Frente a las críticas desde la Liga dijeron que no se cambió el reglamento. Pues sí se cambió, porque ese formato de semifinales y final estaba calculado para disputar dos plazas al torneo Regional y entonces allí no entraban los que están en torneos superiores.

Es decir que no hubiesen sido semifinalistas Maipú -juega en la Primera Nacional- San Martín (Federal A) y Fadep (con una plaza asegurada en el Regional por ser el actual campeón local). Pasando en limpio, las semifinales que eran para el Regional pasaron a semifinales para ganar el ahora torneo Apertura.

Platense San José Liga Mendocina.jpg Platense San José no pudo terminar el torneo de la Liga.

Los cuatro clubes que desertaron

Durante el desarrollo de esta primera parte del campeonato dejaron de competir La Gloria, Municipal, Platense San José y Banfield de Perdriel. La mayoría no pudo seguir afrontando los gastos. Por eso quienes debían ser sus rivales obtuvieron los puntos sin necesidad de salir a la cancha. Es más: a algunos les dieron por ganados partidos que no habían ganado. De este modo sólo la zona B siguió hasta el final con 10 equipos. En la C quedaron 9 y en la A apenas7.

Por esto es que los clubes del grupo A sumaron bastante más puntos que los de los otros grupos. Estos últimos se quejaron de esta situación de que se ganen puntos sin jugar, pero así lo estipula el reglamento, por injusto que parezca.

Violencia al extremo

El apuro por terminar el torneo llevó a que la Liga programara las últimas dos fechas casi sin descanso. El viernes se jugó la penúltima ronda y dos días después la última. A esto se suma que muchos de los mejores jugadores de los distintos participantes también jugaron el miércoles para el seleccionado de la Liga por la Copa País. Es decir, que disputaron tres partidos en 5 días.

La tensión en los cotejos decisivos fue mayúscula y así sucedió en el juego entre el CEC y Atlético Palmira en el predio mercantil de Bermejo. Hubo una batalla campal y 23 jugadores sancionados más el cuerpo técnico del local.

Embed - Incidentes CEC-Palmira

A los Jarilleros no les gustó lo resuelto por el Tribunal de Penas y tampoco que lo hicieran jugar la última fecha a puertas cerradas. En una decisión de la que no se conocen muchos antecedemtes Palmira no se presentó a la última fecha contra Godoy Cruz. En el Tombita también se sintieron perjudicados porque aspiraban a disputar el encuentro y tratar convertir goles que lo ayudaran ante un eventual empate en puntos. De todos modos esto no gravitó porque en la última fecha Maipú le ganó a Rivadavia y sumó más puntos para consolidarse como líder del grupo C.

Un 14 a 0 lleno de suspicacias

A la última fecha, Fadep y Atlético Argentino llegaron igualados en puntos con una diferencia de 4 goles a favor del Boli. La Academia recibió al Cicles Lavalle y el equipo de Russell visitó a la Asociación Atlética Eva Perón. Argentino ganó 7 a 2 y Fadep 14 a 0 (sí, 14 a 0).

Este último resultado fue generador de todo tipo de suspicaciasa pesar de que Fadep es, por lejos, el equipo más exitoso de la Liga en los últimos tres o cuatro años . Desde San José hubo muchas quejas -sobre todo en redes sociales y en páginas dedicadas a la cobertura del fútbol local como La Revancha y Tu Equipo Mendocino- de los hinchas de la Academia para quienes "La Eva Perón fue para atrás". Más aún, el capitán y referente de Argentino, Ricardo Herensperger publicó un fuerte mensaje en el que entre otras cosas señaló que "podés ganar, perder o empatar pero nunca VENDERTE".

Poste de Riki Herensperger.jpg

Ha habido otros resultados abultados en la Liga y Eva Perón ha sufrido goleadas. Pero este 14 a 0 sorprendió porque el equipo que hace de local en Luzuriaga se hace fuerte en esa cancha y cuando visitó a Fadep -un campo de juego en el que difícilmente algún rival rescate un punto- cayó 5 a 0. Ahora fueron 14.

En redes circuló un video con uno de los 14 goles y se multiplicaron las publicaciones de aficionados por este resultado. De todos modos, a menos que alguien "confiese", no hay forma de comprobar si hubo arreglo. Quedarán las sospechas y las broncas. Pero también el reconocimiento a Fadep como un muy buen equipo.

Embed - Gol de Fadep a Eva Perón

Un torneo devaluado

Hace tiempo, desde que Omar Sperdutti, impulsó que no haya Primera A y Primera B y que estén todos en una misma categoría, los torneos de la LMF están mal. Canchas en mal estado (en pésimo estado algunas), diferencias futbolísticas y físicas enormes, partidos nocturnos en estadios muy mal iluminados... y la frutilla del postre: el cambio de reglamento no a mitad de campeonato, sino con el campeonatro casi terminado. Todo un combo de desatinos.