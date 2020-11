El fuerte cruce del psicólogo de Diego Maradona con Gianinna

Entonces, ella respondió: "Me parte el alma".

Solo días más tarde, este martes, Diego fue internado de urgencia y Rodrigo Lussich contó en Intrusos que Gianinna ya había mantenido un fuerte cruce con el psicólogo de Maradona porque veía mal a su papá.

“Hubo un cruce picante entre Gianinna y el psicólogo de Diego. Porque ella reclamó por el estado anímico de su padre y él le dijo ‘¿y por qué no vienen un poco más a verlo? ¿por qué no están más presentes ustedes que son las hijas, los afectos? Si están tan preocupadas por la salud anímica de Diego ¿por qué no están más presente’”?, relató el periodista de espectáculos sobre el ida y vuelta.

“Un cruce importante de reproches entre Gianinna y el psicólogo. Y la respuesta del psicólogo fue bastante fuerte, porque hay que decírselo a las hijas, ¿no?”, cerró el panelista.