Todo Lavalle sueña con tener a Ángel Arancibia como campeón argentino de boxeo profesional

Como amateur, el pibe zurdo del barrio El Paramillo, zona netamente rural, tuvo una prolífica carrera, ganando en varias ocasiones (dependiendo de las categoría que militaba) los torneos Guantes de Oro, Vendimia, Pío Brito, Copa Ariel Camargo, y en particular fue campeón mendocino amateur supermosca. En el Campeonato Argentino fue medallista de bronce. En su tierra tuvo el apoyo incondicional de un médico rural y ex concejal lavallino, el doctor Maximiliano Rivera, dirigente de la Federación Mendocina de Box.

Los lavallinos recuerdan a su último púgil profesional, Carlos Fauriciano Patrán (6-8-3, 1KO), que fuera rival de Jorge Locomotora Castro en la década del '80, y ahora vuelven a sentirse representados por el Diablito Aranacibia.

boxeo-junin-luciano chacon-angel arancibia.jpg Ángel Arancibia y Luciano Chacón dieron un vibrante espectáculo boxístico cuan se enfrentaron en Junín y empataron.

Con la mente puesta en el trabajo y la preparación

Consultado Arancibia sobre si considera suficiente su experiencia ante este nuevo desafío, el Diablito dijo: "La primera vez que nos dieron la chance del título (Sudamericano) nos agarró muy inexpertos, con pocas peleas, y sobre todo con mucha presión para mí, por ser la primera Vez. Pero creo que esta vez hemos hecho una preparación más amplia y vamos a tener mejores resultados, espero. Me siento bastante conforme y seguro con la preparación".

"Hemos estudiado con mi profe viendo mis peleas hacia atrás, y hemos evolucionado, arreglamos cosas propias que antes no hacíamos. Creo que hemos afilado cada detalle", agregó.

El crédito lavallino

Respecto al reconocimiento de su gente, este esforzado deportista, que encontró el pugilismo un medio de superación, confirmó: "El apoyo de la gente de Lavalle se siente bastante, más que nada en los entrenamientos, o cuando salgo a correr por el centro de la Villa Tulumaya, se hace notar bastante, siempre alentando".

"Gracias a Dios tengo mis auspiciantes, el apoyo del municipio de Lavalle, y creo que es porque la gente del departamento se siente representada y eso los impulsa a estar siempre presentes", Ángel Arancibia

Con mucho orgullo el pupilo de Guiñazú, formado desde sus inicios en su gimnasio de la villa cabecera lavallina -Villa Tulumaya- declaró: "Acá en Lavalle ha habido varios buenos boxeadores, pero hace mucho que no había uno en el boxeo profesional. Eso es lo que les da la ilusión a los lavallinos, y más ahora que se nos volvió a dar la chance de un título. Espero poder dejarlos contentos".

boxeo-angel arancibia-guiñazu-carlos paz (1).jpg Ángel Arancibia y su Profe Federico Guiñazú (derecha) quieren historia dentro del boxeo profesional de Mendoza, y en particular de Lavalle.

Los sueños mundialistas de Ángel Arancibia

Respecto a los sueños de lanzarse a la élite del boxeo mundial y si soñó con pelear en algún escenario en particular, dijo: “la verdad que nunca me lo había planteado. Creo que lo que más me gustaría sería visitar varias partes del mundo y pelear en los mejores estadios, Las Vegas, y principalmente Japón, que es donde está mi ídolo, que es el Monstruo Naoya Inoue".

"Me gustaría llegar a ese tipo de nivel. Sé que se requiere mucha disciplina, constancia y demás, pero estamos trabajando para llegar", sumó el púgil.

"Espero que Dios me ilumine para seguir como estamos, con la misma disciplina, la misma cabeza, y poder estar en los primeros puestos"

Para finalizar repasó una de sus fortaleza principales, de cara al combate del próximo sábado. “Gracias a Dios hay algo que me caracteriza, y es la constancia, y el deseo de ir por todo. Eso me deja bastante tranquilo también, pero no confiado. Hay que seguir entrenando y seguir preparándose, y así vamos a llegar a elite del boxeo”.