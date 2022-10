Facundo Campazzo fue presentado oficialmente en Dallas Mavericks

"Welcome to the squad (bienvenido al equipo)", fue el mensaje en Twitter para el cordobés de 31 años desde la cuenta @dallasmavs, con más de dos millones de seguidores.

facundo-campazzo-dallas-mavericks.jpg Dallas Mavericks le dio la bienvenida a Facundo Campazzo, quien estará una nueva temporada en la NBA.

Facundo Campazzo arribó el pasado fin de semana a la ciudad de Dallas, para firmar el contrato que lo vinculará con los Mavericks durante esta temporada.

El ex base de Real Madrid llega desde Denver Nuggets, donde jugó en las últimas dos temporadas antes de convertirse en agente libre.

Facundo Campazzo, junto a Luka Doncic en Dallas Mavericks

En Dallas Mavericks, Facundo Campazzo volverá a compartir equipo con el astro esloveno Luka Doncic, quien también fue integrante de la escuadra española entre el período 2015-2018.