Agencias

Compartí Share on whatsapp





Copiado! Share on copy

El basquetbolista argentino Germán Sciutto, infectado por coronavirus, pidió este viernes "respetar" a la enfermedad mientras afronta el proceso de aislamiento en San Francisco, Córdoba, tras su regreso de Italia.

Te puede interesar: ¡Magic Johnson donará 100 millones de dólares!

"Gracias a Dios no tengo síntomas, ni fuertes, ni leves, pero hay otros infectados que la pasaron feo. La mayoría se recupera, una minoría la pasa mal y otra fallece. El virus es tan nuevo que siempre se van descubriendo cosas, esa es la información que mantuve estando en Italia y que sigo ahora en Argentina. Hay que respetar al coronavirus", solicitó.

Te puede interesar: Chiellini trató de alcohólico a Vidal y el chileno lo hundió

"Hablé con los médicos con los que me tratan normalmente en Italia y me dijeron que tendré 30 días más el virus en el cuerpo, que no tome medicaciones y que haga ejercicio como siempre en casa", recordó el ex Quilmes de Mar del Plata en diálogo con TNT Sports.

Sciutto dio positivo de coronavirus el 11 de mayo y aguarda por los resultados de sus nuevos hisopados realizados "en los últimos días".

El escolta del Osimo italian jugó su último partido por la Serie C Oro el 26 de febrero y luego la temporada se suspendió por el brote de Covid-19.

"Me esperaba una ambulancia al llegar a mi ciudad y fui al hospital para el hisopado y luego me metí en el lugar donde tengo un baño privado, una pieza y una salida al patio. No tengo contacto con el resto de mi familia desde el primer momento y ellos están aislados del resto también", detalló sobre su arribo al país.

"En Italia estuve aislado 40 días en un departamento, con mi mente en Argentina y mi cuerpo allá, la verdad que no me quejo porque acá estamos cerca y no tiene precio", cerró.

Córdoba tiene actualmente 445 casos positivos (3 en San Francisco) y 27 muertes por COVID-19, según cifras oficiales del Ministerio de Salud.