"Último día en la fábrica": la mala noticia que recibió Franco Colapinto de cara al GP de Austria

Cambio de pilotos, la renuncia de Oliver Oakes como jefe de equipo de Alpine, un motor sin potencia que, según Franco Colapinto, "en las rectas es una locura, no podemos pasar a nadie", son algunos de los condimentos que oscurecen el andar de la escudería francesa en la Fórmula 1.

Para colmo, ahora se suma una nueva baja de un hombre muy cercano al piloto argentino que se despidió con una frase resolutiva: "Último día en la fábrica". Esas fueron las palabras elegidas por Francis J.S., jefe de mecánicos del equipo Alpine, para comunicar su salida de la escudería francesa.

Jefe de mecánicos Alpine.jpg La despedida del jefe de mecánicos de Alpine.

El profesional de la Fórmula 1 no manifestó, al menos de forma pública, cuáles fueron los motivos que lo llevaron a alejarse de la escudería francesa aunque en las redes sociales los fanáticos del automovilismo deslizaron la teoría que su próximo destino será Aston Martin.

Por el momento desde el entorno de Franco Colapinto no han informado como se reorganizará la estructura técnica teniendo en cuenta que Francis J.S. era una pieza fundamental en el engranaje de Alpine.

Franco Colapinto - Jefe de mecánicos.jpg Franco Colapinto y una buena relación con su jefe de mecánicos.

►TE PUEDE INTERESAR: Polémica con Colapinto: la dura acusación de su excompañero por la peligrosa maniobra del argentino

Colapinto y una relación estrecha con el jefe de mecánicos

Hace tan solo 11 semanas atrás Francis J.S. publicó una imagen con Franco Colapinto donde compartían un paquete de galletas Don Satur a lo que el ex jefe de mecánicos de Alpine manifestó: "Si los Don Satur se unieran a Quilmes harían un gran dúo"; haciendo referencia a la conocida marca de cerveza y acompañado con la canción "Don’t Cry for Me Argentina".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Francis J S (@bad_stroke_of_luck)

De cara al 2026 Alpine decidió que los motores de Renault no serán utilizados por la escudería francesa por la baja potencia que registra, registrando hasta 5 kilómetros por hora menos que sus rivales en las rectas. Es así que los motores de Mercedes llegarán y con modificaciones, por ejemplo, con una renovación de su caja de cambios.