Pocos lo saben: cinco trucos para chatear y conseguir pareja

Hay que buscar preguntas interesantes y originales que rompan el hielo. ¿Cómo estás? no está mal, pero no es de lo más original y no te hará sobresalir del resto. Hay que animarse a marcar cierto estilo y preguntar cosas sobre la otra persona. Por ejemplo: "Hola, pregunta solo por curiosidad: ¿cuál fue la última película que viste y te gustó?". Otras alternativas podrían ser acerca de sus gustos literarios, musicales o gstronómicos. Si hay respuesta amable, hay posibilidades.

2-Nunca respondas rápidamente

Tomate tu tiempo para contestar un mensaje. No te cuelgues dos días ni te tomes 12 horas, pero responder inmediatamente hará que te muestres en situación de oulet, casi desesperación.

3-No pidas ni mandes fotos picantes

Es cierto que este tipo de imágenes son moneda corriente en los chats, principalmente de ciertas aplicaciones de citas. Sin embargo, muestran un claro interés por lo sexual y nada está más lejos de "conseguir pareja", que es de lo que se habla en esta nota. No te extralimites, no te equivoques, concentrate en conocer a la persona.

Mujer mirando el celular.jpg

4-No mandes memes, emojis ni stickers, a menos que la tengas clara

Enviar memes o emojis es "otro level" de confianza entre las personas. Salvo que uses como chat de entrada "¿cuál es el mejor meme o sticker que viste en tu vida?" o bien, que ya conozcas algunos de los gustos de la otra persona, no mandes nada de esto. Puede ser muy contraproducente si no das con el mensaje adecuado.

5-No respondas por responder

Si te envían un mensaje tonto o poco interesante no temas dejar en "visto" la conversación. Sin embargo, no cierres la puerta y espera el próximo mensaje para ver si mejora la puntería de tu interlocutor.