La cuenta de Alpine fue de las primeras en transmitirle su saludo al pilarense que hace poco comenzó a ocupar la segunda butaca del equipo francés en reemplazo de Jack Doohan. "Does it ever drive you crazy just how fast the night changes (¿Alguna vez te volvió loco lo rápido que cambia la noche?)", escribieron desde la escudería en sus redes sociales acompañado de dos fotos de Colapinto.

Además, desde Alpine le dedicaron un segundo posteo al argentino deseándole un feliz cumpleaños. Otro de los saludos fue de la cuenta oficial de la Fórmula 1 que, con una imagen de Franco Colapinto, también le desearon un buen aniversario de nacimiento.