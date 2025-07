Franco Colapinto habló en la antesala del GP de Gran Bretaña y explicó cómo maneja los rumores sobre su salida

Franco Colapinto habló en la antesala del GP de Gran Bretaña:

El piloto argentino que tiene Alpine explicó que luego del Gran Premio de Austria hubo reuniones con el equipo para llegar a conclusiones sobre las problemáticas vividas carrera tras carrera: "Estuvimos evaluando el tema, llegamos a algunas conclusiones, así que ojalá no vuelva a pasar este fin de semana".

"Creo que hay muchos temas por resolver. En eso es lo que estuvimos enfocados, en encontrar esa diferencia de tiempo entre viernes, sábado y domingo. Creo que nos desenfocan a veces los pequeños detalles y me parece que es un poco la clave, así que hay que seguir trabajando en cuanto a eso y dar un paso en todo sentido para este viernes", explicó Colapinto.

En cuanto mejoras la última se realizó en el piso del monoplaza de Alpine con la que corrieron en Barcelona y Montreal, pero el piloto fue contundente al sentenciar que "no habrá más mejoras". Es así que a la escudería francesa no incorporará nuevas mejoras, por lo que Franco Colapinto y Pierre Gasly tendrán que conformarse con lo que tienen.

Colapinto Franco Colapinto saldrá a la pista nuevamente en Silverstone.

Colapinto se refirió a cómo maneja los rumores de salida

En los últimos días transcendió que Alpine estaba buscando alternativas de pilotos que podían llegar para esta temporada, es por eso que Franco Colapinto manifestó cómo maneja ese tipo de rumores siempre latentes: "A todos le llegan esas cosas y creo que es un poco así la Fórmula 1. Y cuando hay un tema de que no andamos como equipo, porque creo que estamos muy complicados".

"Esto mismo le estuvo pasando muchos años a Checo Pérez, así que seguro a mi también me puede pasar. Y nada, creo que el enfoque es seguir trabajando nosotros, seguir como equipo, motivados, siempre en la misma línea de trabajo y dar un paso adelante", reflexionó.

Ya con el análisis fuerte sobre su futuro, la conversación con el periodista Nicolás Gilardi, periodista de Infobae, se tornó más distendida. Es así que le consultó sobre sus cábalas donde admitió tener algunas, pero prefirió no revelarlas para no "quemarlas"; además, le preguntó sobre a qué famoso le gustaría conocer y Franco respondió sin dudar: "Me gustaría conocer a Messi".