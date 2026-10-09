Nuevamente el autódromo Ciudad de San Martín (ex Jorge Ángel Pena) recibe la visita de la categoría más federal del automovilismo deportivo argentino: el Turismo Nacional. Este viernes los esteños tendrán contacto fuera de la pista con los autos: a las 18 pasearán por las calles sanmartinianas.
El ruido del Turismo Nacional comienza a hacer vibrar a la ciudad de San Martín
Este fin de semana se corre en San Martín la 10° fecha del Turismo Nacional -Clase 2 y Clase 3- y este viernes comienzan las acciones. Correrán 6 mendocinos
Con una grilla de actividades que comienza este viernes (a las 18), los autos de los mendocinos Tomás Martín, Lucas Vicino y Jonatan Castellano harán una exhibición que tendrá partida y llegada en la Municipalidad de General San Martín, recorriendo las calles 25 de Mayo, Rivadavia, Las Heras y Gutiérrez, para llegar nuevamente a la explanada del Palacio Municipal.
Seis mendocinos correrá la 10ª fecha del Turismo Nacional en San Martín
Este viernes habrá además de las actividades promocionales y reuniones de pilotos, se harán revisiones técnicas y entrega de neumáticos. Las competencias oficiales iniciarán este sábado en el autódromo municipal, tanto para la Clase 2 como la Clase 3. Habrá tres mendocinos corriendo en cada una de las divisionales de la APAT, y serán, el campeón vigente Julián Santero, Lucas Vicino y el retornado Gonzalo Antolín (Chevrolet Cruze de la Escudería Vicino); en Clase 3. En Clase 2 estarán presentes Tomás Vitar, tercero en el campeonato, y los nóveles Julián Módica y Tomás Martín.
Precisamente, este viernes por la mañana Módica y Martín realizaron pruebas en la pista Jorge Ángel Pena (4.167 metros), del Autódromo Ciudad de San Martín. Julián Módica completó sus primeros kilómetros en esta temporada a bordo del Toyota Etios atendido por Escudería Vicino, preparando su participación en TN Clase 2. Tomás Martín completó sus primeras pruebas en el Chevrolet Onix atendido por Gabriel Rodríguez, en el equipo JPM Racing, que perteneció a Gastón Iansa.
Mendoza vuelve a tener la presencia de esta importante categoría argentina del automovilismo deportivo por segundo año consecutivo, tras el regreso del 30 de noviembre del año pasado, cuando se disputó el Gran Premio Coronación en San Martín.
Los horarios de las actividades de la 10ª fecha
Sábado 10/10
- 08 a 19 Ingreso de equipos y acreditaciones
- 08 a 09 Control de Parciales
- 08 a 12 Expendio de Combustible
- 13 a 17 Expendio de Combustible
- 08.40 a 09.10 Clase 2 B 1° entrenamiento
- 09.15 a 09.45 Clase 2 A 1° entrenamiento
- 09.50 a 10.20 Clase 3 B 1° entrenamiento
- 10.25 a 10.55 Clase 3 A 1° entrenamiento
- 11.00 a 11.25 Clase 2 B 2° entrenamiento
- 11.30 a 11.55 Clase 2 A 2° entrenamiento
- 12 a 12.25 Clase 3 B 2° entrenamiento
- 12.30 a 12.55 Clase 3 A 2° entrenamiento
- 15.10 a 15.20 Clase 2 A 1° Clasificación
- 15.25 a 15.35 Clase 2 B 1° Clasificación
- 15.40 a 15.50 Clase 2 C 1° Clasificación
- 16.00 a 16.10 Clase 3 A Clasificación
- 16.15 a 16.25 Clase 3 B Clasificación
- 16.30 a 16.40 Clase 3 C Clasificación
- 17.15 a 17.25 Clase 2 A 2° Clasificación
- 17.30 a 17.40 Clase 2 B 2° Clasificación
- 17.45 a 17.55 Clase 2 C 2° Clasificación
Domingo 11/10
- 08 a 12 Acreditaciones
- 08 a 08.40 Control de Parciales
- 08 a 10 Expendio de Combustible
- 09.55 Clase 2: Salida a Pista
- 10 Clase 2: Cierre de Boxes
- 10.05 Clase 2: Vuelta Previa y 1º serie – 5 vueltas
- 10.20 Clase :2 Salida a Pista
- 10.25 Clase 2: Cierre de Boxes
- 10.30 Clase 2: Vuelta Previa y 2º serie – 5 vueltas
- 10.45 Clase 3: Salida a Pista
- 10.50 Clase 3: Cierre de Boxes
- 10.55 Clase 3: Vuelta Previa y 1º serie – 5 vueltas
- 11.10 Clase 3: Salida a Pista
- 11.15 Clase 3: Cierre de Boxes
- 11.20 Clase 3: Vuelta Previa y 2º serie – 5 vueltas
- 11.35 Clase 3: Salida a Pista
- 11.40 Clase 3: Cierre de Boxes
- 11.45 Clase 3: Vuelta Previa y 3º serie – 5 vueltas
- 12 a 12.20 ACTIVACIÓN VW CAMIONES
- 12.25 Clase 2: Salida a pista
- 12.33 Clase 2: Cierre de boxes y Pregrilla TV
- 12.45 Clase 2: Vuelta Previa y Final– 16 vueltas o 35 minutos
- 13.25 Clase 2: Podio
- 13.30 Clase 3: Salida a pista
- 13.38 Clase 3: Cierre de boxes y Pregrilla TV
- 14.00 Clase 3: Vuelta Previa y Final– 20 vueltas o 40 minutos
- 14.45 Clase 3: Podio
En pocas palabras
- Turismo Nacional: La 10° fecha llega a San Martín con seis pilotos mendocinos.
- Actividades: El viernes habrá exhibición de autos, revisiones técnicas y entrega de neumáticos.
- Competencias: Las carreras oficiales de Clase 2 y Clase 3 iniciarán el sábado en el autódromo municipal.