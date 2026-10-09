El ruido del Turismo Nacional comienza a hacer vibrar a la ciudad de San Martín

Con una grilla de actividades que comienza este viernes (a las 18), los autos de los mendocinos Tomás Martín, Lucas Vicino y Jonatan Castellano harán una exhibición que tendrá partida y llegada en la Municipalidad de General San Martín, recorriendo las calles 25 de Mayo, Rivadavia, Las Heras y Gutiérrez, para llegar nuevamente a la explanada del Palacio Municipal.

Julián Santero. El piloto de Guaymallén es el campeón del Turismo Nacional Clase 3, y tras un inicio de año errático, cambió de auto y comenzó a trepar posiciones. En su tierra puede dar el gran salto en el Campeonato. Foto: Prensa APAT

Seis mendocinos correrá la 10ª fecha del Turismo Nacional en San Martín

Este viernes habrá además de las actividades promocionales y reuniones de pilotos, se harán revisiones técnicas y entrega de neumáticos. Las competencias oficiales iniciarán este sábado en el autódromo municipal, tanto para la Clase 2 como la Clase 3. Habrá tres mendocinos corriendo en cada una de las divisionales de la APAT, y serán, el campeón vigente Julián Santero, Lucas Vicino y el retornado Gonzalo Antolín (Chevrolet Cruze de la Escudería Vicino); en Clase 3. En Clase 2 estarán presentes Tomás Vitar, tercero en el campeonato, y los nóveles Julián Módica y Tomás Martín.