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Cómo fue el choque de Max Verstappen con un argentino en el GT World Challenge Europe, en Portugal

En una pausa del calendario de la Fórmula 1, Max Verstappen decidió correr en el sur europeo y sumarse a la fecha de cierre del GT World Challenge Europe

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Verstappen tras el accidente.

Verstappen tras el accidente.

En medio de una pausa en el calendario de la Fórmula 1, Max Verstappen decidió correr en el sur europeo y sumarse a la fecha de cierre del GT World Challenge Europe, desarrollada en el Autódromo Internacional do Algarve, en Portugal.

Sin embargo, su inclusión en la divisional de gran turismo comenzó envuelta en polémicas tras protagonizar un incidente en pista con el representante argentino Ezequiel Pérez Companc.

Max Verstappen cambió de auto en un receso de la Fórmula 1.

Max Verstappen cambió de auto en un receso de la Fórmula 1.

El incidente junto al piloto argentino se registró durante la primera práctica libre en el trazado de Portimao. Al encarar una de las curvas del circuito portugués, el auto del neerlandés impactó con su trompa la parte trasera del coche de sport del piloto sudamericano.

La colisión desestabilizó por completo al corredor argentino, quien realizó un trompo y quedó detenido en sentido contrario a la marcha. Lejos de disculparse, el piloto de Red Bull esquivó el vehículo cruzado.

De acuerdo a la información de Motorsport los comisarios de la entidad deportiva abrieron un expediente sobre la maniobra de Verstappen y evalúan la aplicación de una penalización en la grilla de largada para la competencia principal del fin de semana.

Max Verstappen va de menor a mayor en la temporada

Para esta competencia en suelo luso, el campeón del mundo en 2024 compite bajo su propia estructura, Verstappen Racing, al mando de un Mercedes-AMG de la clase GT3 que comparte con los británicos Chris Lulham y Ben Barnicoat.

Por su parte, el argentino; Ezequiel Pérez Companc ostenta 20 unidades en la tabla y se ubica en el puesto 18 del campeonato general, en una divisional que reúne a fabricantes de élite como Ferrari, Porsche, BMW y Lamborghini bajo dos modalidades: la Sprint Cup y la Endurance Cup.

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