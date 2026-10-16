Cómo fue el choque de Max Verstappen con un argentino en el GT World Challenge Europe, en Portugal

La colisión desestabilizó por completo al corredor argentino, quien realizó un trompo y quedó detenido en sentido contrario a la marcha. Lejos de disculparse, el piloto de Red Bull esquivó el vehículo cruzado.

De acuerdo a la información de Motorsport los comisarios de la entidad deportiva abrieron un expediente sobre la maniobra de Verstappen y evalúan la aplicación de una penalización en la grilla de largada para la competencia principal del fin de semana.

El encontronazo de Max Verstappen con el argentino Pérez Companc en la práctica del GT World Challenge Europe.#Verstappen https://t.co/wz9xA4BqA6 — Carburando (@CarburandoTV) October 16, 2026

Max Verstappen va de menor a mayor en la temporada

Para esta competencia en suelo luso, el campeón del mundo en 2024 compite bajo su propia estructura, Verstappen Racing, al mando de un Mercedes-AMG de la clase GT3 que comparte con los británicos Chris Lulham y Ben Barnicoat.

Por su parte, el argentino; Ezequiel Pérez Companc ostenta 20 unidades en la tabla y se ubica en el puesto 18 del campeonato general, en una divisional que reúne a fabricantes de élite como Ferrari, Porsche, BMW y Lamborghini bajo dos modalidades: la Sprint Cup y la Endurance Cup.