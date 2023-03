Queremos que vuelva la tercera repetición del Acto Central

Apostando a artistas y cultura mendocina con el objetivo de diversificar el público para que quienes participaran pudieran disfrutar y admirar a nuestra fiesta como un espectáculo de altísimo nivel y representatividad. Las repeticiones fueron planteadas para que cada noche tenga además la participación de reconocidos artistas, acorde a la familia, juventud y la tradicional conocida de folklore.

En 2017, bajo un discurso de austeridad, tener control sobre los gastos y “eliminar aquellos excesivos e innecesarios”, se decidió eliminar una noche nuevamente, tras una fallida revolución de lo sencillo.

Es alarmante que este sea el argumento y casi 8 décadas después desde su inicio, algunos sectores del poder político tomen la fiesta como un gasto público, siendo que moviliza gran cantidad de fuentes de trabajo directas e indirectas, nos identifica mundialmente siendo la tercera fiesta mundial más importante a cielo abierto y potencia a la industria turística y cultural.

Segunda Repeticion Vendimia – Los Palmeras (9) La banda de cuarterto santafesino Los Palmeras en una de las repeticiones de Vendimia.

Debemos a una celebración que es patrimonio de la provincia, ¿Medir con la vara del mercado, y no por el contrario invertir en valores culturales vinculados con la identidad de los mendocinos? Tendría que existir el compromiso que nos lleve a cada año ser mejores, sin miedo a cambiar y adaptarnos, sin perder lo más rico de la tradición y no, por el contrario, vaciar de forma consecutiva a la fiesta más representativa de Mendoza. Quizás finalmente, el problema no es de presupuesto, sino de una decisión política de desfinanciamiento.

La Fiesta Nacional de la Vendimia es y debe ser una inversión cultural y turística, que esté dentro de una planificación con el objetivo de potenciar a nuestra provincia y que lleve como bandera a los más de mil artistas, bailarines y bailarinas, músicos, escenógrafos, vestuaristas, directores y todo el equipo técnico que hacen de esta fiesta, un orgullo popular.

Los espacios de construcción popular generan identidad, lo que genera identidad, genera amor y lo que genera amor, genera protección y cuidado.

El 2022 nos enseñó que la tercera,moviliza, emociona, convoca. Queremos la tercera, queremos políticas públicas culturales y turísticas que nos incluyan como mendocinos y mendocinas, queremos disfrutar de nuestra fiesta máxima y queremos que sea la mejor del mundo.

*Sofía Haudet - Reina Nacional de la Vendimia 2014 mandato cumplido.