Vendimia, un cuento hecho realidad

Sentí que un halo de luz me llevaba y entraba por un túnel a un cuento que no quería que se terminara. En ese momento me dije “volver siempre”, entonces les pedí a mis padres o a algún adulto que me llevara. Así comenzó mi amor y pasión por la Fiesta de la Vendimia, fiesta que nos identifica a los mendocinos, fiesta que una vez al año nos hace recordar quienes somos de dónde venimos y ese porqué...

Fiesta antropológica, que muestra la cultura y fue moldeando los estilos de vida de nosotros, reflejados en ese escenario.

Diríamos un concepto popular que forma parte de una integración, desde su eje central el vendimiar, la celebración del vino nuevo, marcando las secuencias históricas, eso es lo que a los mendocinos “nos enorgullece”.

acto central vendimia 2022.jpg

Sí, la fiesta de la vendimia es un hecho cultural antropológico, y, es más, ¿sabías que es una de las 5 fiestas más importantes en el mundo?

La Fiesta de la Vendimia tiene entonces raíces en un festejo transferido al pueblo, a nosotros, y lo comparte al foráneo, al turista que nos visita, tiene un formato específico, diría yo, un género artístico único, el cual refleja la tradición sosteniendo una multiplicidad de festejos, en torno a los cuales el público se identifique y sea también protagonista, sintiéndose parte de esa gran comunidad histórica.

Qué me pasó con esas sensaciones cósmicas que les expresaba… las mantengo intactas, ese cuento que viví, me hizo vivir otros cuentos y aprender a soñar y lograr ser parte de esta fiesta, convertirme en director, guionar y transferir imágenes, sensaciones, como yo las sentí aquella vez. Por eso es que siempre yo digo, los mendocinos, debemos ser el equipo más integrado y unido, convertirnos en los grandes hinchas y fanáticos de nuestra fiesta, esa fiesta que ya tiene por décadas su sello propio y que nos identifica en el mundo.

Feliz Vendimia.

¡Salud!

*Alejandro Grigor, Director Nacional Vendimia 2012/2014/2016