Mendoza, caso de éxito en alfabetización temprana: cuando las buenas políticas sí hacen la diferencia

Pero la apuesta no se detiene allí, Mendoza proyecta replicar este exitoso enfoque en Matemáticas y Tecnología, a partir de 2025, con evaluaciones censales en dichas áreas. Además, también se está trabajando en una reconfiguración pedagógica que articule sala de 5 con primer grado, entendiendo que la alfabetización comienza incluso antes del ingreso formal a la primaria.

Este enfoque integral, que combina datos, planificación, continuidad institucional y foco en lo esencial, posiciona a Mendoza como un modelo posible para otras jurisdicciones. No se trata de improvisaciones ni de eslóganes vacíos, se trata de políticas que se planifican, se ejecutan y sobre todo, se miden. Lo que no se mide no se controla, ni se mejora.

De alguna manera, las provincias con malos resultados están mostrando que la desigualdad en educación no sólo es una cuestión estructural, sino también de gestión, ya que cuando se diseña con evidencia científica y claridad de políticas, los resultados llegan.

Para finalizar, la alfabetización no puede seguir siendo un objetivo relegado. Si un niño no aprende a leer en sus primeros años, todo su recorrido educativo posterior se verá comprometido. Por eso, el caso Mendoza puede ser utilizado a nivel país, para mejorar aquellas jurisdicciones que hoy están debajo de la media, dando una clara señal de que es posible cambiar la realidad cuando hay decisión política, continuidad técnica y foco en lo que importa.