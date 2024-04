Luis Petri "la está rompiendo" pero qué pasará cuando llegue el momento de enfilarse

Javier Milei con Fantino.webp Javier Milei durante la última entrevista con Alejandro Fantino.

Luis Petri, uno de los opositores aliados

Hubo un párrafo para la fórmula de Cambiemos en las elecciones 2023 en la última charla que el Presidente tuvo en Neura, la emisora de Fantino que deberá pagar más de $4 millones de luz el próximo vencimiento. "Estoy muy conforme con ambos”, dijo en referencia a sus ministros Patricia Bullrich y Luis Petri.

Fue todavía más generoso con el mendocino de quien ensalzó que "la está rompiendo”, figura que –lejos de la literalidad- significa que es un crack, que nadie podría hacerlo mejor. También un mensaje por elevación para la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se quedó con las ganas de comandar desde el Senado las áreas de Defensa y Seguridad y deberá seguir esperando.

Petri es afiliado radical, de hecho se le animó en la interna a Alfredo Cornejo y su buena performance lo posicionó para que el mismísimo Cornejo lo nominara, ofreciera y bancara como candidato a vice de Bullrich. Marraron en las elecciones quedando terceros pero tuvieron suerte porque ambos fueron convocados para integrar el gobierno de Milei.

Cornejo miró de reojo esa decisión presidencial e hizo de cuenta como si no pasara nada. El gobernador –por su deformación profesional de politólogo egresado de una universidad pública- está siempre unos segundos más adelantado que el resto, mira tres jugadas más allá y comprende que la algarabía en política dura poco.

luis petri alfredo cornejo.jpg Alfredo Cornejo y Luis Petri.

A la vuelta de la esquina

Demasiado prematuro hablar del 2025 pero estamos en abril y las copas del Año Nuevo todavía no se guardaron, parece que fue ayer. O sea que las elecciones están ¡a la vuelta de la esquina!

De hecho, la mismísima hermana del Presidente, más conocida como El jefe, se encargó de armar un mitin hace unos días como para ir delineando las elecciones de medio término. La foto de una larga fila de personas esperando para afiliarse a La Libertad Avanza recorrió todos los portales de noticias.

Todos han comenzado a mirar al año que viene. Las preguntas en torno a cómo jugará cada uno en ese turno electoral empiezan a subir de volumen. ¿Milei se aliaría con la casta mendocina y/o sería parte de un acuerdo con Cornejo? ¿Cornejo se aliaría con los libertarios mendocinos y/o sería parte de un acuerdo con Milei? "Is very dificul”, diría Carlitos Tevez en espanglish. Igual, lo imposible en política todavía no se inventó.

De padrinos y madrinas

Petri se consolida de a poco como un referente del gobierno nacional. El propio Presidente lo elogia con picardía y sabe que más tarde o más temprano llegará el tiempo de definiciones. Jugar a dos puntas, imposible. ¿De qué lado de la mecha te encontrás, Luis?

Los padrinazgos nacionales no funcionan muy bien en Mendoza; Anabel Fernández jamás hubiera sido candidata a gobernadora sin el madrinazgo de Cristina Fernández, nunca ganó. Más lo que le restó que lo que le sumó: pocas provincias menos k en Argentina que Mendoza.

Ahí la primera diferencia a favor de Petri: Milei se quedó con 7 de cada 10 votos mendocinos en las elecciones del año pasado, algo que Cristina nunca logró. Sería un padrino ‘poronga’ que puede mostrar un activo poderoso.

También un motivo de preocupación para Cornejo que estará escudriñando el día a día en su mesa de arena. ¿Qué será del futuro político del ministro de Defensa, mendocino y también parte de la farándula vernácula por su noviazgo con una periodista estrella? Vayan comprando sus boletos.