Los nuevos estereotipos virtuales de los varones en internet: no basta con ser, también hay que rankear

Si uno mira hacia atrás, esa lógica no es nueva. Hubo -y existen actualmente algunas versiones- espacios históricamente masculinos donde esa autodefinición se construyó sin presencia femenina: los clubes de caballeros de la Europa británica, con sus salones de humo y conversación cerrada; los clubes de barrio en la Argentina donde se juega a las cartas, se mira fútbol y se arregla el mundo entre hombres; las logias donde se formaron élites políticas; los vestuarios deportivos donde se mide la fuerza, la competencia y la pertenencia (y otras mediciones más bien biológicas). También los burdeles como espacio de sociabilidad masculina, donde la masculinidad se exhibe y se valida entre pares. Lugares distintos, pero con algo en común: el mundo de los varones hablándose a sí mismos.

Durante mucho tiempo, esos espacios estuvieron relativamente separados del resto del mundo. Pero en las últimas décadas, parte de esa conversación migró a internet. Y en ese pasaje, lo que antes eran códigos cerrados de grupo se transformó en un lenguaje global, visible y replicable.

Florecer en el ecosistema de la machósfera

En ese nuevo escenario aparece la llamada “machósfera” digital: un ecosistema donde los varones ya no se definen tanto en relación a las mujeres, sino en relación a otros varones, pero ahora bajo otra lógica: la del ranking. Chad, Sigma, Virgin o NPC no son solo personajes: son posiciones dentro de una escala donde algunos ascienden y otros quedan degradados.

Lo que parece humor, entonces, es también una forma de ordenamiento. Una manera de decir quién vale más, quién menos, y bajo qué criterios.

Los nuevos personajes de la masculinidad virtual

Como toda comunidad, la machósfera tiene sus propios personajes. Son arquetipos que circulan en memes, videos y foros, y sirven para clasificar a los varones según un sistema de valores propio. Algunos representan el éxito; otros, el fracaso. Todos ocupan un lugar en una especie de tabla de posiciones de la masculinidad.

Chad

Es el protagonista indiscutido de este universo. El Chad representa al hombre que, según esta lógica, lo tiene todo: atractivo, seguridad, éxito con las mujeres, capacidad de liderazgo y una confianza que parece inquebrantable. No importa si existe o no en la vida real; en los memes funciona como el modelo al que muchos aspiran.

Gigachad

Si el Chad es el ideal, el Gigachad es la exageración del ideal. Alto, musculoso, imperturbable y prácticamente perfecto, deja de parecer una persona para convertirse en una caricatura de la masculinidad. Es el héroe imposible, llevado al extremo.

Sigma

El Sigma ocupa un lugar particular. No busca ser el más popular ni el líder del grupo. Es el "lobo solitario": un hombre que, supuestamente, no necesita la aprobación de nadie y hace su propio camino. La paradoja es que esa independencia absoluta terminó convirtiéndose en otro modelo a imitar.

Virgin

Es el reverso del Chad. En los memes no alude necesariamente a la experiencia sexual, sino a un conjunto de rasgos considerados poco deseables: inseguridad, ansiedad, necesidad de aprobación o torpeza social. Es el personaje al que la comunidad ridiculiza para marcar qué tipo de hombre no conviene ser.

NPC

La sigla proviene de los videojuegos y significa non-player character (personaje no jugable). En internet se usa para describir a quien, según estos códigos, no tiene pensamiento propio y simplemente repite ideas ajenas. Más que un insulto, es una forma de descalificar al otro negándole individualidad.

El ranking de varones por varones

En conjunto, estos personajes funcionan como una especie de tabla de posiciones de la masculinidad: un ranking informal donde los varones se ordenan entre sí según éxito, autonomía, deseo o visibilidad.

Y como todo ranking, el problema no es tanto quién queda primero o último, sino quién decidió que había que jugar.

Aunque, viendo el nivel de competencia, lo único verdaderamente “sigma” sería no entrar al ranking y seguir de largo. Pero ese personaje, curiosamente, todavía no tiene meme.