La resaca del crédito barato: una explicación austríaca de la mora familiar en la Argentina

El Banco Central mantuvo las tasas de interés nominales de referencia por debajo de la tasa natural en el periodo 2022-2023. Foto: archivo

I. 2023: La Fase de la "mala inversión" y la ilusión del ahorro inexistente

El ciclo actual encuentra su génesis en 2022/2023. En ese período de aguda represión financiera, el BCRA mantuvo las tasas de interés nominales de referencia por debajo de la tasa natural (que internaliza la verdadera escasez de capital y una inflación latente desbocada).

Mientras la tasa teórica natural escalaba hacia la zona de 155% reflejando el nulo deseo de los argentinos de postergar el consumo, el regulador intentaba contener el colapso fijando una tasa de 133%.

Esta manipulación distorsionó por completo las tasas de mercado. Los bancos comerciales, bajo topes regulatorios, ofrecían financiamiento mediante tarjetas de crédito y préstamos personales a tasas nominales (85%-110%) que resultaban profundamente negativas en términos reales.

En su obra cumbre, La Acción Humana, Ludwig von Mises advierte de forma tajante sobre los peligros de alterar este indicador: "La tasa de interés es un fenómeno del mercado, determinado por la valoración que los hombres hacen del presente frente al futuro. No puede ser abolida ni manipulada impunemente por decretos gubernamentales o expansión crediticia sin desatar fuerzas destructivas dentro de la estructura productiva".

Esta distorsión artificial alimentó lo que Roger Garrison conceptualiza en Tiempo y Dinero como un consumo excesivo (overconsumption) acoplado a una mala asignación de capital (malinvestment).

Para las familias, endeudarse para consumir no era un riesgo, sino un negocio: la inflación licuaba los saldos deudores mes a mes. El resultado visible fue un escenario engañoso: la irregularidad y la mora crediticia se ubicaban en mínimos históricos (2,5%).

Las familias expandían su consumo corriente no porque la sociedad se hubiera capitalizado o enriquecido a través del ahorro previo, sino porque el crédito barato distorsionaba las señales intertemporales de precios.

Muchas familias se han endeudado utilizando tarjetas de crédito. Foto: archivo

II. 2024: el efecto tijera y la revelación de la escasez de capital

El modelo macroeconómico de Garrison demuestra gráficamente que ningún banco central puede violar la frontera de posibilidades de producción de una economía de forma permanente. Cuando se inicia un proceso de estabilización y saneamiento monetario, las distorsiones acumuladas salen a la superficie de manera violenta.

A lo largo de 2024, el BCRA recortó agresivamente sus rendimientos nominales hacia la zona del 40%-35% con el objetivo de licuar los pasivos remunerados heredados.

Sin embargo, en el mercado real, la desregulación de las tasas (como la eliminación de topes a los plásticos de crédito) y la persistente incertidumbre estructural mantuvieron a la tasa natural muy por encima de la tasa de referencia.

Aquí se produjo un efecto tijera fulminante. Mientras el ingreso real de las familias sufría el impacto inicial del ajuste estructural, el Costo Financiero Total (CFT) de las tarjetas y microcréditos fintech se disparó para reflejar el verdadero riesgo de mercado.

El consumidor minorista, acostumbrado al subsidio inflacionario de 2023, descubrió súbitamente que las deudas ya no se licuaban.

En términos de Friedrich Hayek, se hizo evidente el quiebre de la ilusión monetaria: los recursos reales detrás de ese consumo masivo no existían; el capital se había consumido en proyectos insostenibles de corto plazo.

Las familias comenzaron a utilizar las tarjetas y las plataformas fintech no para adelantar bienestar, sino como un "sustituto del salario" para cubrir compra de bienes y servicios, gatillando formalmente la fase de impago.

En síntesis, las familias no hicieron ajustes de gastos, y la baja productividad marginal no permitía seguir viviendo la ficción del pasado.

La morosidad representa un dolor de cabeza para muchas familias argentinas. Foto: archivo

III. 2025-2026: la paradoja de la estabilización y la resaca de la mora

Hacia 2025 y julio de 2026, las variables macroeconómicas de fondo muestran acomodarse en los frentes fiscal y monetario. La tasa natural estructural de interés desciende sostenidamente hasta estabilizarse en alrededor de 26%, debido al desplome del riesgo país y el ordenamiento de la moneda.

El BCRA acompaña este proceso convalidando tasas de política en torno a 24%. El gráfico teórico muestra, finalmente, que ha comenzado una convergencia limpia y sana de las curvas.

Sin embargo, en los balances de las familias y de las entidades financieras ocurre una paradoja: las curvas de morosidad explotan hacia arriba alcanzando sus picos históricos de manera rezagada. ¿Por qué sube la mora si la economía se está ordenando?

La Escuela Austríaca ofrece una respuesta contundente: el tiempo no se puede borrar. El ajuste de las tasas estructurales limpia los flujos futuros, pero no puede deshacer las malas decisiones patrimoniales tomadas en el pasado.

El Sector Fintech y PNFC (Proveedores No Financieros de Crédito): al operar históricamente con tasas más libres y perfiles no bancarizados, absorbieron los márgenes más vulnerables de la población en la fase de crisis.

El encarecimiento de sus tasas de mercado (que tocaron techos de 240% antes de ceder) pulverizó la capacidad de pago de sus clientes, llevando la mora en este segmento a un récord histórico cercano a 29,6%.

El segmento bancario tradicional: los préstamos personales y las tarjetas de crédito bancarias, que mantenían rigideces contractuales, vieron madurar las carteras incobrables originadas durante el auge artificial de 2023 y el shock de recomposición tarifaria de 2024. Esto empujó los ratios de irregularidad familiar a doble dígito (15,9% en personales y 13,1% en tarjetas en julio de 2026).

Un adicional: observar en el gráfico el fuerte diferencial entre las tasas pasivas y las activas. Esto demuestra el alto costo impositivo que existe al momento de tomar un préstamo, producto de altos impuestos sobre todo provinciales y municipales.

IV. La respuesta de la banca: el impacto oculto en las previsiones y castigos

Esta brutal suba de la mora obligó a las entidades bancarias y empresas financieras a reescribir por completo sus estrategias de balance para evitar que la insolvencia del sector privado arrastrara al sistema financiero. Esta reacción institucional se estructuró sobre dos pilares fundamentales:

1. Aumento agresivo de previsiones por incobrabilidad: bajo las normativas prudenciales del BCRA (y anticipándose a los modelos de pérdidas esperadas), las entidades financieras tuvieron que sacrificar una porción sustancial de sus márgenes operativos netos para constituir previsiones (provisioning). En 2024 y 2025, el cargo por incobrabilidad en los estados de resultados de la banca privada se duplicó en términos reales, actuando como un dique de contención que blindó la liquidez del sistema a costa de congelar la oferta de nuevos créditos.

2. Aceleración de castigos y venta de carteras morosas: para evitar exhibir balances deteriorados con ratios de irregularidad alarmantes, las entidades financieras ejecutaron agresivas políticas de castigos (write-offs), pasando los préstamos incobrables a cuentas de orden fuera del balance una vez cumplidos los plazos regulatorios. Paralelamente, se masificó la venta de carteras en mora a fideicomisos financieros y agencias de cobranza externas (recuperadoras de deuda) con descuentos de hasta 85% del valor nominal, permitiendo limpiar contablemente los ratios expuestos al público pero consolidando una pérdida patrimonial irreversible para los originantes del crédito.

Conclusión

La crisis de mora crediticia que hoy experimenta el consumo familiar en Argentina es la factura que la realidad le cobra a la ilusión monetaria del pasado populista. No es el programa de la actual administración el que generó los impagos. La quiebra patrimonial de los deudores ya se había pautado en el momento exacto en que el Banco Central del régimen anterior decidió que el interés podía fijarse artificialmente por debajo de su nivel natural.

La dolorosa lección austríaca vuelve a confirmarse: cuando se deprime artificialmente la tasa de interés para alimentar un boom de consumo sin ahorro real detrás. El posterior reajuste estructural adopta inexorablemente la forma de una severa destrucción de crédito y una purga en los balances de los hogares.

La convergencia de tasas lograda a mediados de 2026 pavimenta el camino para un mercado genuino, pero el tejido económico minorista aún debe digerir las consecuencias de la manipulación crediticia pasada.

Mientras más tiempo dure y se mantenga la cercanía entre la tasa natural de interés y la tasa de mercado, más rápido se sanará el sistema y las familias podrán de a poco, restaurar su situación crediticia. Cualquier otro camino es ficción y de la mala.