Javier Milei le da otra oportunidad a Omar De Marchi y el PJ arranca de atrás como Colapinto

El jefe de gabinete Guillermo Francos y la propia hermana del Presidente, Karina, fungen de articuladores negociadores tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Hacía rato que no le encargaban ese trabajo al mendocino cuyo sello decía “Secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales de la Jefatura de Gabinete”. Largo cargo.

Omar De Marchi.jpg Omar De Marchi, de su época en el Congreso Nacional.

“Vuela alto, Omar”

La frase que titula estos párrafos de la nota, le pertenece a un colega que amo y admiro – preservaré su nombre porque no le pedí permiso para usarla— y me pareció genial para describir la designación de De Marchi en el directorio de la muy vapuleada Aerolíneas Argentinas: esta vuelta, no tiene margen de error el lujanino.