Allasino, Ulpiano y Stevanato: una nueva tanda política que asoma sin tanto sectarismo

Vienen con menos carga de comité. Y su vena de facción no es tan sectaria. No ven a la política como un relato epopéyico sino como la posibilidad de hacer cosas prácticas, contantes y sonantes. Curten otro estilo de militancia, no tan ideologizada sino más resultadista, pero no en el sentido de ganar y ganar sino de hacer y hacer. Y son más naturalmente frentistas.