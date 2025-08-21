No lo tires: el yuyo medicinal que te puede ayudar a disminuir la ansiedad

Tradicionalmente, las abuelas preparaban infusiones de este yuyo para tratar diversos problemas, desde malestares digestivos hasta ansiedad.

ortiga La ortiga es un yuyo que puede resultar muy útil si lo utilizamos para calmar algunas dolencias.

Cómo actúa este yuyo contra la ansiedad

La capacidad tranquilizante de la ortiga radica en su efecto sobre el sistema nervioso. Esta planta medicinal ayuda a regular los niveles de estrés de manera natural, sin efectos secundarios. Muchas personas que cultivan este yuyo en su jardín aprovechan sus hojas frescas para preparar tés relajantes.

Tomar una infusión de ortiga antes de las comidas principales puede reducir la ansiedad alimentaria. Este yuyo induce sensación de saciedad, lo cual resulta útil para quienes experimentan episodios de alimentación compulsiva relacionados con el estrés. La salud emocional mejora gradualmente cuando se incorpora esta rutina.

Estudios tradicionales documentan que el consumo de este yuyo puede mejorar la calidad del sueño. Cuando la ansiedad interfiere con el descanso nocturno, una taza de té de ortiga antes de acostarse puede promover un sueño más reparador. Este beneficio indirecto sobre la salud mental es fundamental.

Otros beneficios para la salud

ortiga te El té de ortiga es una infusión milenaria.

La versatilidad de la ortiga como planta medicinal se extiende a múltiples aspectos de la salud. Sus propiedades antiinflamatorias la convierten en una opción natural para tratar dolores articulares. Quienes mantienen este yuyo en su jardín pueden aprovechar tanto sus hojas como sus raíces para diferentes preparaciones.

En el cuidado de la piel, la ortiga demuestra efectividad contra afecciones como acné y dermatitis. Su acción astringente mejora la apariencia cutánea cuando se aplica externamente o se consume como infusión. La salud dermatológica se beneficia de los compuestos antioxidantes presentes en esta planta medicinal.

Características principales de la ortiga