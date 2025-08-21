Inicio yuyo
No lo tires: el yuyo medicinal que te puede ayudar a disminuir la ansiedad

Este yuyo milenario, presente en muchos jardines, ofrece beneficios comprobados para la salud mental y física que van más allá de su apariencia modesta.

Por UNO
Este yuyo es arrancado de los jardines, pero tiene muchos usos medicinales.

En tiempos donde el estrés forma parte de la rutina diaria, muchas personas buscan alternativas naturales para calmar sus nervios. El yuyo conocido como ortiga (Urtica dioica) representa una opción tradicional que combina accesibilidad y efectividad. Esta planta medicinal de aspecto humilde esconde propiedades extraordinarias que la convierten en una aliada valiosa contra la ansiedad.

Su presencia es tan común que probablemente la hayas visto en algún jardín sin saber que tenías frente a ti una farmacia natural.

Los beneficios de esta planta medicinal van mucho más allá de su capacidad relajante. La ortiga contiene vitaminas A, C, D y del grupo B, además de minerales esenciales como hierro, calcio y magnesio. Esta composición nutricional le otorga propiedades antioxidantes que impactan positivamente en la salud general.

Tradicionalmente, las abuelas preparaban infusiones de este yuyo para tratar diversos problemas, desde malestares digestivos hasta ansiedad.

La ortiga es un yuyo que puede resultar muy útil si lo utilizamos para calmar algunas dolencias.

Cómo actúa este yuyo contra la ansiedad

La capacidad tranquilizante de la ortiga radica en su efecto sobre el sistema nervioso. Esta planta medicinal ayuda a regular los niveles de estrés de manera natural, sin efectos secundarios. Muchas personas que cultivan este yuyo en su jardín aprovechan sus hojas frescas para preparar tés relajantes.

Tomar una infusión de ortiga antes de las comidas principales puede reducir la ansiedad alimentaria. Este yuyo induce sensación de saciedad, lo cual resulta útil para quienes experimentan episodios de alimentación compulsiva relacionados con el estrés. La salud emocional mejora gradualmente cuando se incorpora esta rutina.

Estudios tradicionales documentan que el consumo de este yuyo puede mejorar la calidad del sueño. Cuando la ansiedad interfiere con el descanso nocturno, una taza de té de ortiga antes de acostarse puede promover un sueño más reparador. Este beneficio indirecto sobre la salud mental es fundamental.

Otros beneficios para la salud

El té de ortiga es una infusión milenaria.

La versatilidad de la ortiga como planta medicinal se extiende a múltiples aspectos de la salud. Sus propiedades antiinflamatorias la convierten en una opción natural para tratar dolores articulares. Quienes mantienen este yuyo en su jardín pueden aprovechar tanto sus hojas como sus raíces para diferentes preparaciones.

En el cuidado de la piel, la ortiga demuestra efectividad contra afecciones como acné y dermatitis. Su acción astringente mejora la apariencia cutánea cuando se aplica externamente o se consume como infusión. La salud dermatológica se beneficia de los compuestos antioxidantes presentes en esta planta medicinal.

Características principales de la ortiga

  • Nombre científico: Urtica dioica de la familia Urticaceae
  • Efecto tranquilizante: Reduce ansiedad y estrés naturalmente
  • Composición: Rica en vitaminas A, C, D, grupo B y minerales esenciales
  • Propiedades: Antiinflamatorias, depurativas y reguladoras del apetito
  • Uso tradicional: Infusión de una cucharadita por taza de agua caliente
  • Precauciones: Contraindicada en hipotensión, problemas renales y embarazo

