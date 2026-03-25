Lucas Pinheiro Braathen y Brasil ganan su primer Globo de Cristal

“Es abrumador. Llegué a estas finales sabiendo que podía llevarme dos Globos de Oro, podía llevarme ninguno, o cualquier cosa intermedia, y después del primer día, al menos conseguimos uno”, dijo tras la carrera. “Poder mirar este globo con la bandera brasileña en mi pecho es algo de lo que estoy inmensamente orgulloso. Solo quiero seguir adelante y ver cuántos más puedo conseguir”.

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El brasileño también explicó por qué el slalom gigante es tan especial dentro del esquí alpino: es la disciplina base del deporte, la que todos esquían antes de especializarse en otras. Y además mostró mucho respeto por Odermatt, a quien definió como el mejor esquiador del mundo y un rival al que fue un honor enfrentar.

Uno de los momentos más personales fue cuando le dedicó el triunfo a su familia, especialmente a su padre, que lo acompañó durante toda su carrera y lo apoyó en cada decisión, incluso en el cambio de federación para representar a Brasil.

La temporada todavía no terminó para Braathen. En Hafjell queda el último slalom del año, donde volverá a pelear por otro Globo de Cristal. La historia todavía puede ser aún más grande.