Lucas Pinheiro Braathen y Brasil ganan su primer Globo de Cristal

Lucas Pinheiro Braathen hizo historia en el esquí alpino al ganar el Globo de Cristal de slalom gigante en las finales de la Copa del Mundo en Hafjell, Noruega. El brasileño se convirtió en el primer esquiador de Brasil en ganar un Globo de Cristal en esquí alpino, un logro enorme tanto para su carrera como para el deporte del país.
La definición del título tuvo tensión por donde se la viera. Braathen llegó a la última carrera peleando el Globo con Marco Odermatt, pero el suizo abandonó en la primera manga. De todas maneras, el brasileño tenía que hacer su parte, y cumplió con dos bajadas muy sólidas para llevarse también la victoria en la carrera, superando a Loïc Meillard, que fue segundo, y a Atle Lie McGrath, que completó el podio.
El título terminó de cerrar una temporada impresionante para Braathen, que desde 2024 compite para Brasil, el país de su madre, y que además viene de ganar la primera medalla de oro olímpica para Brasil en esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. Con este Globo de gigante suma su segundo Globo de Cristal, ya que en 2023 había ganado el de slalom cuando todavía representaba a Noruega.
“Es abrumador. Llegué a estas finales sabiendo que podía llevarme dos Globos de Oro, podía llevarme ninguno, o cualquier cosa intermedia, y después del primer día, al menos conseguimos uno”, dijo tras la carrera. “Poder mirar este globo con la bandera brasileña en mi pecho es algo de lo que estoy inmensamente orgulloso. Solo quiero seguir adelante y ver cuántos más puedo conseguir”.
El brasileño también explicó por qué el slalom gigante es tan especial dentro del esquí alpino: es la disciplina base del deporte, la que todos esquían antes de especializarse en otras. Y además mostró mucho respeto por Odermatt, a quien definió como el mejor esquiador del mundo y un rival al que fue un honor enfrentar.
Uno de los momentos más personales fue cuando le dedicó el triunfo a su familia, especialmente a su padre, que lo acompañó durante toda su carrera y lo apoyó en cada decisión, incluso en el cambio de federación para representar a Brasil.
La temporada todavía no terminó para Braathen. En Hafjell queda el último slalom del año, donde volverá a pelear por otro Globo de Cristal. La historia todavía puede ser aún más grande.