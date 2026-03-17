Esquí: Shiffrin dio otra clase magistral en Åre y sigue dominando el slalom

La estadounidense ya había marcado diferencias desde la primera manga, donde terminó 0,51 segundos por delante de Aicher. En la segunda, sus rivales salieron a arriesgar para intentar descontar. Holdener firmó una gran bajada y Aicher —nacida en Suecia y muy familiarizada con esta pista— llegó a ubicarse apenas 0,06 por delante de la suiza.

Embed - Mikaela Shiffrin DOMINATES Åre Slalom! 109th World Cup Win & Record 8th of the Season

Pero Shiffrin volvió a demostrar su enorme nivel en la especialidad. Su segunda manga fue técnica, agresiva y muy bien administrada, suficiente para cerrar la carrera con casi un segundo de ventaja.

“Åre es uno de los lugares donde siento que estoy un poco como en casa. Los últimos dos días fueron jornadas espectaculares de carrera. Quería atacar en estas condiciones”, dijo Shiffrin tras la carrera.

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Por su parte, Emma Aicher, de 22 años, tuvo su mejor resultado en la especialidad. “Se siente muy bien. En la segunda manga esquié sólido, aunque tuve un pequeño error. Pero estoy contenta con cómo estoy esquiando ahora”. Y agregó: “Estoy bastante orgullosa de dónde estoy hoy. No importa dónde termine todo; si miro la temporada pasada, avancé muchísimo, así que estoy feliz y orgullosa por eso”.

El triunfo también impactó en la pelea por el Globo de Cristal general de la Copa del Mundo. Con los 100 puntos sumados en Suecia, Shiffrin llegó a 1286, mientras que Aicher —que compite en las cuatro disciplinas— suma 1146 y todavía tiene carreras por delante para intentar descontar.

La temporada de slalom femenino se cerrará el 24 de marzo en Hafjell, Noruega, donde se disputará la última carrera de la especialidad.