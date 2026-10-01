Bariloche: Cerro Catedral adelanta la venta del Pase Residente 2027

¿Quiénes pueden acceder al pase de esquí?

El beneficio está destinado a residentes permanentes de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi que puedan acreditar una antigüedad mínima de seis meses al momento del lanzamiento. También podrán acceder los residentes permanentes de la provincia de Río Negro que cumplan con ese mismo requisito.

El pase permitirá utilizar los medios de elevación de Catedral durante la temporada 2027, aunque tendrá una restricción: quedarán excluidos 16 días consecutivos correspondientes al período de vacaciones escolares de CABA y la provincia de Buenos Aires.

Condiciones especiales para residentes y deportistas

El esquema contempla beneficios especiales según la edad y la situación de cada residente. Los niños de 0 a 5 años y los mayores de 70 años residentes de Bariloche y Dina Huapi podrán acceder al Pase Residente sin cargo, de acuerdo con las condiciones de cada categoría.

En tanto, los residentes que tengan un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente contarán con un 50% de descuento sobre el valor del pase, además de estacionamiento gratuito.

Para los chicos y chicas de 6 a 17 años que entrenan en clubes de esquí o snowboard federados o afiliados a FASA y/o FREM existe además el Pase Residente Club.

En esos casos, primero deberán adquirir el Pase Residente y luego presentar la documentación correspondiente del club. Una vez completado el trámite, podrán transformarlo sin costo adicional en la modalidad para deportistas, que no tendrá las restricciones de días, horarios ni medios de elevación del pase común.

¿Cuánto cuesta el Pase Profesional en Río Negro?

Catedral también contempla una modalidad para quienes desarrollan su actividad laboral en la montaña. Cada categoría tendrá requisitos y documentación específicos.

Instructores de escuelas, instructores independientes, guías de alta montaña y fotógrafos podrán acceder al Pase Profesional por $1.680.000, equivalente a 10,5 pases diarios de adulto de temporada alta.

¿Cómo se tramita el Pase Residente?

El trámite se realizará online a través de la plataforma oficial de Catedral Alta Patagonia. Los requisitos y las condiciones estarán disponibles en la plataforma oficial de venta a partir del 1° de octubre.

Quienes ya tuvieron el Pase Residente durante 2026 deberán iniciar la solicitud para 2027 y actualizar la documentación requerida. Una vez realizada la compra y validada la documentación, podrán actualizar su ChipCard de acuerdo con el cronograma que informe el centro de esquí.

Para quienes lo soliciten por primera vez, el proceso también comenzará online, aunque deberán realizar posteriormente una validación presencial para acreditar su identidad y la documentación requerida.

Un aniversario con más residentes en la montaña

El lanzamiento del pase coincide con el año en que Cerro Catedral cumple 90 años. Durante la temporada 2026, más de 17.500 residentes de Bariloche utilizaron distintos beneficios y propuestas destinadas a quienes viven en la zona.

A ese movimiento se sumaron más de 1500 instructores y más de 500 personas que trabajan diariamente en la montaña.

Durante septiembre, además, más de 2500 residentes tuvieron su primera experiencia con los deportes de invierno a través del Pase Iniciación sin costo, una propuesta que estará disponible hasta este martes 30 de septiembre.

Con el cierre de la temporada 2026 ya consumado, Catedral empieza así a preparar el próximo invierno. La venta del Pase Residente 2027 comenzará el jueves 1° de octubre y se extenderá hasta el 31 de diciembre.