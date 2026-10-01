Cerro Bayo cerró la temporada con nieve en Neuquén

Así, Cerro Bayo puso punto final a una temporada que consiguió extenderse hasta fines de septiembre y que permitió seguir disfrutando de la nieve cuando el invierno ya entraba en su tramo final.

Con las pistas cerradas hasta el próximo invierno, el centro de esquí ahora mira hacia adelante con un proyecto de infraestructura que podría modificar la conexión entre Villa La Angostura y Cerro Bayo.

Una telecabina para conectar Villa La Angostura con la montaña

Cerro Bayo trabaja en un proyecto de telecabina que uniría el casco urbano de Villa La Angostura con la montaña, con una inversión estimada actualmente en casi USD 30 millones.

La inversión prevista representa una actualización respecto de las cifras que habían trascendido durante este año, cuando se hablaba de unos USD 25 millones. El monto final dependerá de la tecnología que se elija y de las características definitivas que tenga el sistema.

La empresa está pidiendo cotizaciones para la compra de un equipo nuevo. El diseño que se conoce por ahora es preliminar y contempla cabinas con capacidad para entre ocho y diez pasajeros.

Una de las principales características del proyecto es que la telecabina no estaría pensada solamente para los meses de nieve. La intención es que funcione los 365 días del año, para que pueda ser utilizada tanto por turistas como por residentes.

Una propuesta de Cerro Bayo más allá del esquí

La iniciativa también contempla la posibilidad de sumar locales comerciales y hotelería en la base, además de restaurantes y otros servicios en la montaña.

De concretarse, la telecabina permitiría ampliar la propuesta turística de Cerro Bayo más allá de la temporada de esquí y generar una nueva conexión entre el pueblo y la montaña durante todo el año.

Pero el proyecto todavía tiene varias etapas por delante. Antes de comenzar una eventual construcción deberá atravesar aprobaciones municipales, evaluaciones técnicas, urbanísticas y ambientales, además de las instancias relacionadas con el bosque nativo y las autorizaciones provinciales.

El municipio de Villa La Angostura incluyó la iniciativa entre sus prioridades turísticas para 2026, aunque su avance está sujeto al cumplimiento de los requisitos ambientales y a las autorizaciones correspondientes.

Desde Cerro Bayo estimaron que, una vez superadas esas instancias, la construcción podría llevar entre tres y cuatro años. Tanto el diseño definitivo como la inversión también dependerán de las decisiones técnicas que se tomen durante el proceso.