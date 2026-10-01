Aspen Snowmass cumple 80 años y venderá pases de esquí a US$3,75

La cantidad de pases promocionales será limitada para respetar la capacidad de las montañas y, según anticipó el centro, podrían agotarse rápidamente.

Un fin de semana con actividades especiales

El aniversario también tendrá actividades en las pistas. Entre el 11 y el 14 de diciembre están previstas fiestas de après-ski y distintos eventos vinculados con los 80 años de Aspen, mientras que durante esos días los restaurantes de montaña ofrecerán determinados platos y bebidas por US$19,46, en referencia a 1946.

Four Mountain Sports, por su parte, tendrá paquetes premium de alquiler de equipos por US$80 durante el 12, 13 y 14 de diciembre.

La celebración también llegará a la indumentaria: Aspen Collection, la marca de ropa premium de Aspen One, lanzará una colección limitada por el aniversario que estará disponible durante la temporada.

El aniversario coincidirá además con otro hito para la ciudad. El mismo fin de semana se celebrará la 75ª edición de Wintersköl, una de las fiestas tradicionales de Aspen, que reunirá nuevamente a la comunidad vinculada con la montaña.

Descuentos para quienes viajen a Aspen

La celebración tendrá promociones también fuera de las pistas. Limelight Snowmass ofrecerá un 46% de descuento para estadías entre el 11 y el 14 de diciembre, mientras que Limelight Aspen tendrá una rebaja del 46% para las noches del 13 y 14 de diciembre. Para acceder será necesario utilizar el código 80YEARS.

En The Little Nell, el hotel cinco estrellas y cinco diamantes ubicado a pie de pistas en Aspen, habrá hasta un 30% de descuento entre el 11 y el 14 de diciembre con el mismo código.

Los festejos no se limitarán a diciembre. Aspen Snowmass anunció que habrá actividades y propuestas especiales durante toda la temporada de invierno 2026/27 para conmemorar las ocho décadas desde aquel primer día de esquí en Aspen Mountain.

La historia comenzó en 1946 con un solo medio de elevación. Ocho décadas después, Aspen Snowmass reúne cuatro montañas y una de las áreas de esquí más conocidas de Colorado, en un aniversario que buscará combinar el recuerdo de aquellos primeros años con la temporada que está por comenzar.