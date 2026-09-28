Los centros de esquí de Europa que preparan sus pistas para octubre

También para el 2 de octubre estaba prevista la apertura de Sölden, uno de los tradicionales protagonistas del comienzo de la temporada austríaca. Sin embargo, el centro canceló su apertura debido a la falta de nieve, según la actualización del 28 de septiembre. Sölden también será escenario de las primeras carreras de la Copa del Mundo de esquí alpino a fines de octubre.

El Kaunertal Glacier, que había previsto comenzar el 26 de septiembre, también tuvo que suspender sus planes debido a las condiciones meteorológicas. La estación todavía no había confirmado una nueva fecha de apertura.

Nieve guardada para la temporada

En Finlandia, en cambio, Levi y Ruka tienen previsto abrir el 2 de octubre sin depender exclusivamente de las nevadas de los primeros días del otoño.

Ambas estaciones utilizan una técnica conocida como snow farming, que consiste en almacenar grandes cantidades de nieve durante el verano para utilizarlas al comienzo de la siguiente temporada. Levi, en la Laponia finlandesa, es el centro de esquí más grande del país, mientras que Ruka se encuentra en la región de Ostrobotnia del Norte.

Ruka conserva alrededor de 150.000 metros cúbicos de nieve durante los meses cálidos, una cantidad equivalente a la superficie de unas 67 canchas de fútbol. De esta manera, ambas estaciones se convirtieron en una referencia para quienes buscan esquiar en Europa antes de que llegue la nieve natural a los Alpes.

Más aperturas durante octubre

¿Más aperturas en octubre?

El calendario continúa el 3 de octubre con Saas-Fee, en Suiza. El sector glaciar del centro volverá a funcionar después de haber cerrado de manera inesperada a comienzos de agosto, en medio de una ola de calor que afectó a Europa. El glaciar es utilizado además por distintos equipos nacionales para sus entrenamientos.

En Austria, Stubai Glacier apunta al 9 de octubre, mientras que Kitzsteinhorn, en Kaprun, tiene previsto comenzar el 10 de octubre. Stubai celebrará además su tradicional Ski Octoberfest durante el 24 y 25 de octubre.

Ese mismo 10 de octubre está prevista la apertura del Titlis, en Engelberg, Suiza. Su sector glaciar tiene previsto mantenerse abierto hasta mayo de 2027.

En la región de St. Moritz, Diavolezza/Lagalb tiene como fecha de apertura el 17 de octubre. El centro utiliza nieve almacenada para ofrecer una primera pista destinada tanto a entrenamientos como al público.

Suecia también tendrá presencia entre los primeros centros en abrir. Kåbdalis, en la Laponia sueca, apunta al 17 de octubre.

Hacia el final del mes, Mölltal Glacier, en Austria, tiene previsto comenzar el 23 de octubre, con una temporada proyectada hasta el 30 de mayo de 2027. Cervino Ski Paradise, en el Valle de Aosta, aparece en el calendario con una apertura prevista para el 24 de octubre.

El último de los centros incluidos en este calendario es Schilthorn, en Suiza, que apunta al 31 de octubre. Durante las primeras semanas funcionará solamente los fines de semana y desde el 21 de noviembre pasaría a operar todos los días.

Un inicio de temporada condicionado por el calor

¿Un inicio de temporada condicionado por el calor?

El calendario de aperturas llega después de un verano particularmente difícil para el esquí sobre glaciares. Las altas temperaturas provocaron cierres anticipados y, durante un momento, no hubo ningún centro con esquí servido por medios de elevación en los Alpes.

En septiembre, las condiciones continuaron siendo complicadas. Pitztal, en Austria, logró comenzar su temporada el 26 de septiembre, aunque con una superficie muy limitada: apenas 1,6 millas de pistas estaban abiertas en ese momento.

Por eso, las fechas de octubre deben considerarse todavía tentativas. Durante las primeras semanas, la oferta estará concentrada en sectores glaciares y pistas preparadas con nieve almacenada, y estará lejos de las condiciones habituales de plena temporada.

Para quienes planeen un viaje en busca de las primeras bajadas del invierno europeo, será fundamental comprobar antes de viajar la fecha definitiva de apertura, los medios de elevación en funcionamiento y la cantidad de pistas habilitadas.