Revelaron qué tenía Sofia Goggia después de abandonar Ushuaia

Pero el programa cambió cuando la italiana comenzó a sufrir malestar general, fatiga y un fuerte agotamiento que no desaparecía. Por recomendación del cuerpo médico y en coordinación con la Comisión Médica de la FISI, encabezada por el doctor Andrea Panzeri, se decidió que regresara a Italia para realizar estudios más completos. Ahora, después de varias semanas de controles y consultas, llegó la explicación.

Los estudios realizados en la Casa di Cura La Madonnina y el IRCCS Ospedale San Raffaele de Milán determinaron que el cuadro estaba provocado por dos infecciones virales diferentes. La combinación de ambas generó un impacto físico mayor y dejó a la campeona italiana en un importante estado de debilitamiento.

La FISI no informó cuáles fueron los dos virus detectados. Tampoco estableció una relación entre el cuadro y la estadía de Goggia en Ushuaia.

Durante las semanas posteriores a su regreso habían circulado distintas hipótesis sobre el origen del malestar, entre ellas la posibilidad de una infección por hantavirus debido a antecedentes registrados en Ushuaia. Sin embargo, el diagnóstico comunicado ahora por la Federación italiana habla de dos infecciones virales, sin mencionar hantavirus.

Goggia ya comenzó la recuperación

Con el diagnóstico confirmado, la esquiadora ya puso en marcha un programa de recuperación elaborado junto con la Comisión Médica de la FISI.

El objetivo será que pueda recuperar progresivamente su condición física. El proceso se irá adaptando de acuerdo con la evolución de su estado y las indicaciones del equipo médico.

El calendario, mientras tanto, empieza a apretar. La Copa del Mundo 2026/27 comenzará el 24 de octubre en Sölden, Austria, con el tradicional gigante de apertura.

Todavía no está confirmado si Goggia podrá llegar en condiciones a esa primera competencia de la temporada. La prioridad ahora será recuperar completamente su estado físico después de un problema que la obligó a abandonar antes de tiempo la preparación que había comenzado en las pistas del Cerro Castor.

La italiana tendrá además por delante una temporada con un objetivo central: los Campeonatos Mundiales de Crans-Montana, uno de los grandes acontecimientos del calendario internacional.