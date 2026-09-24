Cerro Castor extiende la temporada y cierra el invierno con nieve

Equipos internacionales, otra vez en la montaña

Mientras los turistas aprovechan los últimos días de la temporada, Cerro Castor también funciona como base de entrenamiento para equipos del hemisferio norte.

Durante este invierno, representantes de alrededor de 15 países pasaron o pasarán por Ushuaia para entrenar sobre nieve. Entre las delegaciones se encuentran equipos de Suiza, Alemania, Austria, Croacia, Eslovenia, Italia, Francia, Andorra, Suecia y Finlandia.

La cantidad de equipos fue menor a la de 2025, cuando la preparación previa a los Juegos Olímpicos generó un movimiento especialmente importante. De todos modos, más de 400 personas vinculadas con estas federaciones habrán pasado por Cerro Castor durante 2026.

Para las delegaciones internacionales, Ushuaia ofrece la posibilidad de entrenar durante el verano del hemisferio norte en una montaña que combina condiciones de nieve, infraestructura y servicios para recibir a atletas de alto nivel.

Competencia hasta el final

La agenda deportiva tampoco se detiene. Durante septiembre ya se realizó una prueba FIS y para la última semana del mes está prevista una competencia nacional.

El centro de esquí también continúa siendo un punto de formación para los jóvenes corredores de Ushuaia. Desde Cerro Castor destacan el crecimiento de varios deportistas surgidos de la montaña que actualmente compiten a nivel nacional y también internacional.

De esta manera, el último tramo de la temporada tendrá esquí, entrenamiento y competencia, con la montaña todavía activa mientras se acerca la fecha de cierre.

El trabajo para el invierno 2027 ya empieza

Una vez que termine la temporada, el movimiento continuará puertas adentro. Cerro Castor comenzará inmediatamente con los trabajos de preparación para el invierno 2027.

Entre las tareas previstas se encuentra el mantenimiento de las pistas, tanto dentro como fuera del bosque, además de la continuidad de la construcción de un taller destinado al guardado y mantenimiento de maquinaria.

También hay otros proyectos de inversión en carpeta, aunque desde el centro señalaron que serán anunciados cuando estén más avanzados. Por ahora, la prioridad está puesta en aprovechar las últimas jornadas de nieve.

Últimas semanas para disfrutar de las pistas

Cerro Castor está ubicado a 26 kilómetros de Ushuaia y cuenta con más de 650 hectáreas y 800 metros de desnivel. Además, dispone de un sistema de producción de nieve técnica que cubre más del 35% de la superficie esquiable.

Pero para este cierre de temporada, la nieve natural volvió a ser protagonista. Las nevadas de septiembre permitieron mejorar las pistas y recuperar parte del terreno perdido durante los meses anteriores.

Así, el invierno 2026 tendrá algunos días más de esquí en el Fin del Mundo. El 4 de octubre será el último día de temporada en Cerro Castor, con una montaña que llega a la recta final renovada por las últimas nevadas y todavía con actividad deportiva sobre la nieve.