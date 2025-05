De todas maneras, algo cambió. Esta nevada dejó una base espectacular y una energía que se siente, incluso a miles de kilómetros. Porque cuando el sur se pinta de blanco así, todos los que amamos la montaña sabemos que hay algo que se empezó a mover.

Mt Hutt Ski Area on Instagram: "1.2 meters "Sounds about right" Kia ora team – the snow safety crew flew in today to give the mountain a once-over and kick off avalanche control mahi. First job? Making sure the road's safe for our snow clearers to roll in. Big thanks to the legends keeping things moving up there. If the weather keeps playing nice and that base is as good as it looks, well... we might just bring opening day forward. No promises, but things are looking pretty tasty up here. Stay tuned – we'll keep the updates coming. How good. For updates visit the Mt Hutt webpage weather report. #yourmountainiscalling"