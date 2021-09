Nicolás Romano y la posibilidad de ser titular en el Lobo

Romano ha tenido destacadas actuaciones en el equipo que participa en el torneo de la Liga Mendocina.

Nicolas Romano horizontal uno.jpg Nicolás Romano se destacó en Gimnasia y Esgrima en la Liga y ahora quiere hacerlo en la Primera Nacional.

En diálogo con Ovación, el delantero aseguró: "No venía sumando minutos y ante Atlanta lo pude hacer. Creo que aproveché la oportunidad y aunque la intención era ganar en la cancha de Atlanta, al menos pudimos conseguir un empate".

Sobre la buena campaña de Gimnasia y Esgrima en la Primera Nacional, ocupando el puesto 6 de su zona con 36 unidades, opinó: "En la primera rueda arrancamos muy bien y terminamos primeros. Después tuvimos algún bache en el que no pudimos ganar pero seguimos en la pelea y el torneo está muy parejo. Quedan varias fechas y se vienen partidos decisivos para continuar en los primeros puestos".

El Lobo jugará este viernes ante Chacarita, en el estadio Víctor Legrotaglie, y según Romano: "Será un partido clave para sumar tres puntos y hacer valer la igualdad ante Atlanta. Intentaremos hacer nuestro juego para conseguir una victoria y seguir subiendo en la tabla".

Con respecto a su posibilidad de jugar por la lesión de Ramón Lentini, Nicolás Romano indicó: "Me siento muy bien y siempre estoy a disposición del entrenador. Sabe que cuando me necesite puede contar conmigo. Estoy para sumar desde el lugar que me toque. Sería muy lindo poder jugar y marcar un gol".

A la hora de hablar de su crecimiento personal, afirmó: "Con el tiempo voy evolucionado y los consejos de mis compañeros son fundamentales para seguir mejorando. Muchos compañeros que tienen experiencia me dan muchos consejos y lo valoró mucho".

Sobre la ausencia de Cristian Llama, que sufrió un desgarro, analizó: "Es un jugador fundamental para el equipo y su ausencia se va sentir mucho".

En Mataderos

El próximo partido de Gimnasia y Esgrima en la Primera Nacional será ante Nueva Chicago, en Mataderos. El partido corresponde a la fecha 26 y se jugará el viernes 17 de septiembre a las 17.35 con TV en vivo por TyC Sports.

https://twitter.com/GimnasiaMendoza/status/1435664994876657668 #PrimeraNacional



El viernes jugamos en casa



Fecha 25

#Gimnasia - #Chacarita

19:10hs

Viernes 10 de septiembre

TyC Sports

Estadio Víctor Legrotaglie

Diego Abal#VamosLobo pic.twitter.com/r7SHJawht3 — Gimnasia y Esgrima (@GimnasiaMendoza) September 8, 2021

Fotos: Gentileza Prensa Gimnasia y Esgrima.