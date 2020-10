Video: bañistas nadan en el mar rodeados de tiburones

Un drone logró capturar el video del momento en que unas personas se alejaron de la orilla en Australia. A pesar de tener a los animales cerca no los notaron. El día estaba ideal para nadar en las aguas de Bondi Beach, en Sindney, Australia, pero cuando los bañistas se metieron al mar quedaron sin querer rodeados por dos tiburones tigre de arena, tal como se puede ver en un video obtenido con un drone que no tardó en volverse viral. Por fortuna los animales estaban muy ocupados cazando salmones y no le prestaron atención a las personas.