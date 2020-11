Una niña fue rescatada con vida tras estar 91 horas bajo escombros

El lunes otras dos niñas de 3 y 14 años fueron rescatadas entre los escombros de dos edificios derrumbados en Esmirna.

https://twitter.com/tuncsoyer/status/1323342319970623489 Kendi 3 yaşında ama yüreği kocaman. Getirdiğin battaniye hepimizin içini ısıttı. Umudumuzu büyüttün evlat. https://t.co/1iP4ytcub1 — Tunç Soyer (@tuncsoyer) November 2, 2020

La niña hallada fue evacuada entre aplausos en el distrito de Bayrakli, que resultó muy afectado por el terremoto ocurrido el pasado viernes, según AFP.

"En estos tiempos de sufrimiento, también hemos tenido este momento de felicidad", añadió Soyer, quien en un primer momento dijo que la niña identificada como Ayda Gezgin tenía cuatro años, aunque el ministro de Salud, Fahrettin Koca, rectificó luego la edad. "En estos tiempos de sufrimiento, también hemos tenido este momento de felicidad", añadió Soyer, quien en un primer momento dijo que la niña identificada como Ayda Gezgin tenía cuatro años, aunque el ministro de Salud, Fahrettin Koca, rectificó luego la edad.

Al respecto, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, celebró en Twitter "un milagro que se llama Ayda" y luego posteó: "Tus ojos sonrientes nos han dado una nueva esperanza".

https://twitter.com/RTErdogan/status/1323555890159620097 Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun.



Geçmiş olsun güzel yavrum... pic.twitter.com/VqZmjHbDAO — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2020

La niña envuelta en una manta de supervivencia de aluminio fue evacuada en una camilla y trasladada a un hospital por los equipos de la agencia de gestión de emergencias y desastres (AFAD).

En un video compartido por el ministro de Salud se puede oír a la niña pidiendo comida a los socorristas. "Kofte y ayran", dice Ayda, refiriéndose al plato de carne turco y a una bebida a base de yogur, muy popular en Turquía.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1323277090158989313 Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun.



Geçmiş olsun canım yavrum... pic.twitter.com/cQSdZp6T8G — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 2, 2020

"La alegría que hemos sentido es indescriptible", declaró a AFP Ibrahim Topal, uno de los socorristas que participaron en el rescate. "La alegría que hemos sentido es indescriptible", declaró a AFP Ibrahim Topal, uno de los socorristas que participaron en el rescate.

Y agregó, "después de haber oído su voz, empezamos a excavar. Mi colega Ahmet vio una mano a través de un pequeño agujero, y cuando lo agrandamos vimos el rostro de Ayda".

El otro rescatista, Ahmet Celik, estimó que la pequeña sobrevivió porque quedó atrapada entre dos electrodomésticos, lo que hizo que no se hundiera bajo los escombros.

"No sufrió impacto, estaba en este hueco entre los aparatos electrodomésticos, Cuando le pregunté si estaba bien, me pidió 'ayran'. Le encanta el 'ayran'", afirmó Celik. "No sufrió impacto, estaba en este hueco entre los aparatos electrodomésticos, Cuando le pregunté si estaba bien, me pidió 'ayran'. Le encanta el 'ayran'", afirmó Celik.

El balance de víctimas del sismo es hasta ahora de 105 muertos y 994 heridos, de los cuales 144 continúan hospitalizados, según la agencia de Gestión de Emergencias y Desastres (AFAD).

El temblor, de magnitud 7, se produjo el viernes por la tarde en el mar Egeo, al suroeste de Esmirna, la tercera mayor ciudad de Turquía, y cerca de la isla griega de Samos, donde murieron dos personas.