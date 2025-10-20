Inicio Mundo Amazon
Una caída mundial de Amazon provocó un apagón en miles de aplicaciones usadas por millones de personas

Amazon Web Services tuvo una caída mundial que afecta varias plataformas de uso diario. La empresa trabaja y comenzaron a restablecerse algunos servicios

Una caída mundial de Amazon provocó fallas en miles de aplicaciones de uso cotidiano.

La mayor plataforma de infraestructura en la nube del mundo, Amazon Web Services (AWS), sufrió una caída mundial que dejó fuera de servicio a miles de aplicaciones de todo el planeta. Esto afecta a empresas tecnológicas como a servicios cotidianos usados por millones de usuarios. Algunas apps comenzaron a funcionar.

La caída se reportó desde la madrugada de este lunes y las redes sociales se llenaron con mensajes de advertencias y reclamos de miles de usuarios por las aplicaciones que no funcionaban, como las billeteras virtuales, las que se usan prácticamente para todo.

La empresa Amazon explicó que trabajan para que el servicio vuelva a la normalidad.

Entre los servicios más perjudicados están Amazon, Alexa, Prime Video, Canva, Perplexity, Duolingo, Snapchat, Goodreads, Fortnite, Roblox y Clash Royale. Además de servicios de streaming, redes sociales, aplicaciones educativas, videojuegos y plataformas de inteligencia artificial. También algunos servicios financieros tuvieron interrupciones.

Desde la página oficial de estado del servicio, la empresa reconoció el problema y confirmó que sufrieron "un aumento de las tasas de error y las latencias de varios servicios de AWS en la región US-EAST-1", situada en Virginia del Norte (EE.UU.). "Estamos trabajando activamente para mitigar el problema y comprender su causa de raíz", añadió la compañía en su comunicado oficial.

Alrededor de las 7.30 de este lunes, algunos servicios como Mercado Pago y otras aplicaciones comenzaron a funcionar luego del apagón que duró varias horas, luego de los intensos trabajos de la empresa Amazon para restablecer los servicios.

