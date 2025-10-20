Una caída mundial de Amazon provocó un apagón en miles de aplicaciones usadas por millones de personas

La caída se reportó desde la madrugada de este lunes y las redes sociales se llenaron con mensajes de advertencias y reclamos de miles de usuarios por las aplicaciones que no funcionaban, como las billeteras virtuales, las que se usan prácticamente para todo.

amazon logo La empresa Amazon explicó que trabajan para que el servicio vuelva a la normalidad.

Entre los servicios más perjudicados están Amazon, Alexa, Prime Video, Canva, Perplexity, Duolingo, Snapchat, Goodreads, Fortnite, Roblox y Clash Royale. Además de servicios de streaming, redes sociales, aplicaciones educativas, videojuegos y plataformas de inteligencia artificial. También algunos servicios financieros tuvieron interrupciones.