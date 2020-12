Murió Samuel Little, el mayor asesino serial de la historia

En 1982 y 84 fue acusado de asesinato y luego liberado por falta de pruebas. Esto se debe a que normalmente noqueaba a sus víctimas a piñas (medía 1,90m. y era muy corpulento) antes de estrangularlas, sin dejar rastros (puñaladas o heridas de bala).

Además, como las víctimas habitualmente eran prostitutas o drogadictos muchas de las muertes fueron atribuidas a otras causas y más de una vez los muertos no pudieron ser identificados.

Samuel Little es considerado el mayor asesino serial de Estados Unidos.

Aunque confesó haber cometido 93 crímenes, el FBI confirmó al menos 50, número que le permite a Samuel Little ser el asesino más prolífico de la historia de su país superando a Joseph James DeAngelo -The Golden State Killer- o al no identificado Zodiac, quienes acumularon 49 víctimas.

Otros asesinos seriales fueron Gary Ridgway (Green River Killer) culpable de 49 asesinatos aunque confeso otros 20. Ted Bundy y John Wayne Gacy, quienes asesinaron a más de 30 personas.

El FBI confirma que Samuel Little es el MAYOR ASESINO en serie de la HISTORIA de EE UU

Samuel Little (o Samuel Mc Dowell) estaba preso desde septiembre de 2012 por tres crímenes ejecutados entre 1987 y 1994. Y aunque a partir de 2018 confesó y hasta dio detalles de 93 asesinatos, solo han podido comprobarse 50 que fueron realizados en casi la mitad de los estados del país.

En la mayoría de los casos, las víctimas de este asesino serial eran mujeres a quiénes golpeaba hasta dejar inconscientes para después estrangularlas mientras se masturbaba y finalmente esconder el cuerpo.