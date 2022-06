top.jpg Discriminada. La echaron de un restorán por tener un "topcito" muy corto.

Es por eso que las redes sociales se llenaron de indignación ante la anécdota de una madre que fue humillada en un restaurante por usar un top de verano.

Emma Prince, de 34 años, esperaba cenar dentro de Stonehouse Pizza & Carvery en Wolverton, Inglaterra, la semana pasada, pero no se lo permitieron debido a su blusa.

La madre llegó al establecimiento luciendo un top blanco estilo bralette, que encargó a la tienda online ASOS. Prince le dijo al diario Daily Star que optó por la prenda escotada debido al calor y que no tenía intención de ser provocativa.

"La gerente dijo que no podía entrar porque solo llevaba puesto un sostén", afirmó Prince. "Le expliqué que era un top corto, no ropa interior, y que afuera hacía 30 grados.

Ella me dijo: 'Este es un restaurante y es nuestra política', así que pedí ver la política y el código de vestimenta", continuó la madre descontenta. "No me mostró nada. Simplemente me miraba de arriba abajo y decía, de una manera muy condescendiente, 'Eso no es un top'".

Prince le dijo a la publicación que fue a Stonehouse con su hija de 2 años, Penélope, una amiga, Danielle, que también vestía un top corto, y su hijo.

La gerente supuestamente permitió que la amiga ingresara al establecimiento porque los tirantes de su prenda "eran gruesos". Prince tenía una camisa manga larga guardada en su coche y se vio obligada a buscar ese artículo y ponérselo si quería entrar a las instalaciones.

Según recordó la madre, los niños corrían en pañales mientras sus madres usaban shorts de jean y los padres estaban sin camisa, pero aun así ella tenía que usar su camisa de satén.

"No podía entender por qué me discriminaban por vestir una camiseta que mostraba mi estómago. No me parecía justo en absoluto.

La gente se me acercaba y me compadecía, diciendo lo dura que había sido la gerente. Estaba hirviendo en mi camisa, pero tenía miedo de que si me la quitaba y me sentaba en la blusa me echarían. No quería la confrontación frente a mi hija", afirmó Prince.