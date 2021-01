Irán y Gorbachov llamaron a normalizar relaciones con Estados Unidos

"A lo largo de sus cuatro años no dio otros frutos que los de la injusticia y la corrupción", agregó el mandatario en iraní. "A lo largo de sus cuatro años no dio otros frutos que los de la injusticia y la corrupción", agregó el mandatario en iraní.

En 2018, Trump sacó unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear firmado entre Irán y las grandes potencias en 2015 y reintrodujo las sanciones económicas contra Teherán, que respondió liberándose gradualmente de la mayoría de los compromisos alcanzados en Viena.

Negociador. El presidente iraní Hasan Rohaní advirtió a la gestión Trump. Foto: AP. Hasan Rohani, presidente de Irá, fue durísimo con Trump, que casi inicia una guerra con los iraníes, además de romper relaciones Estados Unidos con casi todos, incluso con Europa, durante su presidencia.

En ese mismo sentido se pronunció el octavo y último jefe de Estado de la antigua Unión Soviética, Mijail Gorbachov, quien llamó a una "normalización de las relaciones" entre Estados Unidos y Rusia.

"Necesitamos hablarnos para que nuestras intenciones y nuestra acciones queden claras", declaró Gorbachov en una entrevista a la agencia de noticias estatal rusa TASS, poniendo como ejemplo su experiencia al frente de la URSS: cuando "reanudamos el diálogo, nos reunimos al más alto nivel, ¡tras una pausa de seis años!".

"Se tiene que empezar por alguna parte. No podemos encerrarnos el uno y el otro", añadió Gorbachov.

El político instó al diálogo entre las dos potencias, cerrado por Trump, y reiteró su llamado a prolongar el tratado de desarme nuclear New Start, que está a punto de expirar el 5 de febrero.

Mijaíl Gorbachov. Mijail Gorbachov llamó a normalizar las relaciones con Estados Unidos tras la presidencia de Trump, que rompió relaciones con todos, incluso con Europa.

Sucesor del Start I (firmado en 1991 por Gorbachov y el entonces presidente estadounidense George H. W. Bush), el tratado New Start mantiene el arsenal de los dos países muy por debajo de su nivel durante la Guerra Fría.

En vigor desde 2011, limita a 700 el número de lanzadores nucleares estratégicos desplegados y a 1.550 ojivas.

La inminente expiración de este acuerdo está suscitando tensiones entre Washington y Moscú, que divergen sobre los términos de su renovación, y principalmente por los caprichos de Trump.

"Creo que sería posible ponerse de acuerdo sobre varias reglas del juego, y después observar si se respetan. Y si no se mantienen, hablarlo abiertamente, abordar lo que no funciona, los problemas", agregó Gorbachov.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, el Ejecutivo de la Unión Europea (UE) Ursula Von der Leyen, celebró que después de cuatro años Europa tiene "un amigo en la Casa Blanca", informó la agencia de noticias AFP.

"La jornada trae buenas noticias. Estados Unidos está de regreso, y Europa está lista a reconectarse con un asociado antiguo y de confianza, para darle una nueva vida a nuestra alianza", expresó la funcionaria en un discurso ante el Parlamento Europeo.

El presidente del Consejo Europeo, las cumbres de la UE, Charles Michel, aprovechó la oportunidad para lanzar un llamado a la construcción de un nuevo "pacto fundador" para una Europa más fuerte, para un Estados Unidos más fuerte y para un mundo mejor".

Michel invitó a Biden a participar en una "reunión extraordinaria del Consejo Europeo en Bruselas".

Las relaciones entre Estados Unidos y Europa se deterioraron durante la presidencia de Trump, que se abocó a una agenda unilateralista y de proteccionismo comercial frente al multilateralismo que siempre defendió el bloque europeo.