El Premio Nobel de Literatura fue para la canadiense Anne Carson

Los libros de Anne Carson, la ganadora del Nobel de Literatura

Autobiografía de Rojo (Autobiography of Red, 1998) probablemente sea su libro más conocido y una excelente puerta de entrada a su obra. Es una novela en verso que reescribe el mito de Gerión, el monstruo rojo de la Gerioneida de Estesícoro. Carson convierte a Gerión en un adolescente que se enamora de Heracles y combina mito clásico, poesía, narrativa y reflexión sobre el deseo, la identidad y la pérdida. En español existe la traducción de Jordi Doce publicada por Pre-Textos.

Otros libros de Anne Carson:

ros el dulce-amargo (Eros the Bittersweet, 1986). Libro académico: parte de su investigación sobre la poesía de Safo y analiza el concepto griego de eros.

(Eros the Bittersweet, 1986). Libro académico: parte de su investigación sobre la poesía de Safo y analiza el concepto griego de eros. La belleza del marido. Un ensayo narrativo en 29 tangos (The Beauty of the Husband, 2001). Una de las obras más originales de Carson. A medio camino entre poesía, ensayo y relato autobiográfico. En español fue publicada por Lumen.

(The Beauty of the Husband, 2001). Una de las obras más originales de Carson. A medio camino entre poesía, ensayo y relato autobiográfico. En español fue publicada por Lumen. Decreación (Decreation: Poetry, Essays, Opera, 2005). Un libro particularmente representativo de su escritura híbrida. Reúne poesía, ensayo y textos vinculados con la ópera para explorar la disolución del yo, el deseo, la espiritualidad y la pérdida. Publicada en español por Vaso Roto.

(Decreation: Poetry, Essays, Opera, 2005). Un libro particularmente representativo de su escritura híbrida. Reúne poesía, ensayo y textos vinculados con la ópera para explorar la disolución del yo, el deseo, la espiritualidad y la pérdida. Publicada en español por Vaso Roto. Hombres en sus horas libres (Men in the Off Hours, 2001). Es uno de sus libros más experimentales. Carson mezcla poesía, biografía, historia, mitología y reflexión para poner en diálogo personajes tan diferentes como Safo, Antígona, Virginia Woolf, Tucídides o Antonin Artaud. Publicada en español por Pre-Textos.

(Men in the Off Hours, 2001). Es uno de sus libros más experimentales. Carson mezcla poesía, biografía, historia, mitología y reflexión para poner en diálogo personajes tan diferentes como Safo, Antígona, Virginia Woolf, Tucídides o Antonin Artaud. Publicada en español por Pre-Textos. Nox (2010). Es un libro-objeto muy particular, concebido como una especie de caja o acordeón desplegable , que reúne poemas, fotografías, documentos, traducciones y recuerdos relacionados con la muerte de su hermano. La edición en español fue publicada por Vaso Roto

(2010). Es un libro-objeto muy particular, concebido como una especie de , que reúne poemas, fotografías, documentos, traducciones y recuerdos relacionados con la muerte de su hermano. La edición en español fue publicada por Vaso Roto Flota (Float, 2016). Reúne una serie de textos breves concebidos como pequeñas piezas independientes. Es otro ejemplo de la libertad formal de Carson y de su manera de borrar las fronteras entre poesía, teatro, ensayo y prosa. Publicado por Cielo Eléctrico.

(Float, 2016). Reúne una serie de textos breves concebidos como pequeñas piezas independientes. Es otro ejemplo de la libertad formal de Carson y de su manera de borrar las fronteras entre poesía, teatro, ensayo y prosa. Publicado por Cielo Eléctrico. Albertine. Rutina de ejercicios (The Albertine Workout, 2014). Un libro nacido de la fascinación de Carson por Albertine, personaje de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. La autora convierte la lectura de Proust en una suerte de ejercicio intelectual y poético. Fue publicada por Vaso Roto

El origen de Anne Carson en la literatura contemporánea

En 1981 obtuvo su doctorado en Clásicos por la Universidad de Toronto con una tesis titulada Odi et Amo Ergo Sum —«Odio y amo, luego existo»—, dedicada al poeta latino Catulo. A lo largo de su trayectoria combinó la escritura con la traducción de autores clásicos y modernos y con la docencia universitaria en distintas instituciones de Canadá y Estados Unidos.

Buena parte de su producción se construye en la intersección entre la precisión del filólogo y la libertad del poeta: entre la obsesión por el origen, la historia y el sentido de las palabras y la búsqueda de nuevas posibilidades para el lenguaje. En sus libros, Carson suele partir de textos, personajes y mitos de la Antigüedad para someterlos a una mirada fragmentaria y profundamente personal.

La etimología ocupa un lugar central en esa búsqueda. La escritora ha señalado que el origen de las palabras constituye uno de los puntos de partida de su trabajo, no como una simple exploración académica, sino como una forma de descubrir sentidos ocultos, asociaciones inesperadas y nuevas posibilidades poéticas.

A lo largo de su carrera, Carson ha recibido numerosos reconocimientos internacionales y se ha consolidado como una autora de culto para lectores y escritores de distintas generaciones. Su obra, al mismo tiempo erudita y experimental, convierte el lenguaje en territorio de investigación constante.

Los últimos tres ganadores del Premio Nobel de Literatura son el húngaro László Krasznahorkai (2025), la coreana Han Kang (2024) y el noruego Jon Fosse (2023).

Ayer se entregó el Premio Nobel de Química 2026 y premiaron al francés Henri Kagan y el japonés Kenso Soai por revolucionar la síntesis de medicamentos.

El martes se otorgó el Premio Nobel de Física 2026 al investigador belga Francis Halzen. El reconocimiento distingue sus contribuciones decisivas al desarrollo del Observatorio IceCube y la consecuente detección de neutrinos de alta energía con origen astrofísico, un hito histórico logrado desde la Antártida.

Fuentes: La Vanguardia, Nobel Prize y Editorial Pre-Textos