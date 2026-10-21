El Papa no tiene que hacer tratamientos contra el cáncer: ¿qué pasará con el viaje a Argentina?

Los estudios realizados al papa León XIV por el tumor que le extrajeron de un pulmón tuvieron buenos resultados: el cáncer que padece es localizado.
Por lo tanto, sus médicos, Luigi Carbone, director de la Dirección de Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, cirujano que lo operó el martes 13 en el Policlínico Gemelli, enviaron un comunicado. En este, se informó que "se han emitido los informes definitivos de los exámenes histológicos y de los estudios de biología molecular realizados sobre el material extraído durante la intervención quirúrgica al Santo Padre".
Y continuaron: "Los resultados han confirmado que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada. Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional".
Esto significa que el sumo pontífice no tendrá que realizar quimioterapia ni radioterapia.
Qué pasará con el viaje a la Argentina
Si bien los pronósticos de la salud del papa León XIV son buenos, ya que su carcinoma era localizado, el viaje a la Argentina aún no está confirmado. Aunque tiene perspectivas positivas para realizarse.
En pocas palabras
- Confirmación papal: el Vaticano comunicó que el Papa no requerirá tratamientos adicionales contra el cáncer.
- Diagnóstico definitivo: los estudios histológicos confirmaron un adenocarcinoma pulmonar localizado.
- Sin tratamientos: el sumo pontífice no necesitará someterse a quimioterapia ni radioterapia.