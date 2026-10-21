El Papa no tiene que hacer tratamientos contra el cáncer: ¿qué pasará con el viaje a Argentina?

Por lo tanto, sus médicos, Luigi Carbone, director de la Dirección de Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, cirujano que lo operó el martes 13 en el Policlínico Gemelli, enviaron un comunicado. En este, se informó que "se han emitido los informes definitivos de los exámenes histológicos y de los estudios de biología molecular realizados sobre el material extraído durante la intervención quirúrgica al Santo Padre".

El papa León XIV no tendrá que hacer quimio ni radioterapia.

Y continuaron: "Los resultados han confirmado que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada. Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional".