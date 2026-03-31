El interceptor de drones único que sale de Europa y puede cambiar la guerra para siempre

En el transcurso de las maniobras experimentales, el dron portó cuatro unidades de armamento en sus alas, aunque el fabricante aseguró que la versión final cargará hasta ocho misiles. Esta característica otorga la posibilidad de neutralizar múltiples blancos en una sola salida, optimizando los recursos disponibles en el campo de batalla. La tecnología busca reducir la brecha económica que existe actualmente, donde derribar una unidad barata suele costar millones de euros en munición convencional.

Detalles técnicos del sistema diseñado en Europa

Las dimensiones del interceptor alcanzan los tres metros de longitud y una envergadura de dos metros y medio. Con un peso máximo de despegue de 160 kilogramos, el aparato combina agilidad con una potencia de fuego precisa. Los misiles que utiliza poseen una cabeza de fragmentación de dos kilogramos y un alcance de un kilómetro y medio. Estas especificaciones sitúan al proyectil Mark I entre los interceptores guiados más pequeños y ligeros que existen hoy en el mercado global.

interceptor Airbus quiere dominar la guerra moderna.

El conflicto actual y la evolución de la guerra demandan soluciones que se integren con las arquitecturas de defensa ya establecidas. Por este motivo, el proyecto garantiza la compatibilidad total con los sistemas de la OTAN. Aunque Airbus mantuvo en reserva datos específicos sobre la velocidad máxima y el alcance total de la nave, confirmó que los vuelos con ojivas reales continuarán durante el resto del año. El objetivo final reside en lograr que la defensa aérea recupere el equilibrio financiero frente a las tácticas de ataques masivos.