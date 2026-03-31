El interceptor de drones único que sale de Europa y puede cambiar la guerra para siempre

El sector de la defensa en Europa dio un paso relevante con la presentación de una tecnología diseñada para frenar el avance de las naves no tripuladas de ataque. La compañía Airbus anunció recientemente el éxito en las pruebas iniciales del Bird of Prey, un sistema que funciona como un depredador natural para las armas denominadas kamikaze. Este avance surge como una respuesta directa a la necesidad de proteger activos valiosos sin recurrir a misiles extremadamente costosos o aviones de combate tripulados.
La fase de desarrollo de este nuevo dron tomó apenas nueve meses antes de alcanzar su primer vuelo de demostración. Durante las pruebas realizadas en un campo de entrenamiento militar en el norte de Alemania, el aparato demostró su capacidad para localizar y clasificar objetivos de manera autónoma. Esta rapidez en la creación del prototipo refleja la urgencia de los países aliados por contar con herramientas que permitan enfrentar una guerra moderna donde la saturación del espacio aéreo es una constante.
Capacidad operativa contra el ataque aéreo
El dispositivo de Airbus utiliza como base una plataforma ya conocida, el Do-DT25, que sirvió durante dos décadas como blanco en entrenamientos de tiro. Sin embargo, la transformación en el Bird of Prey lo convierte en un cazador activo. El diseño permite cargar misiles ligeros Mark I, desarrollados por la firma Frankenburg Technologies. Estos proyectiles son del tipo disparar y olvidar, lo que facilita la eliminación de amenazas sin requerir una guía constante desde el suelo tras el lanzamiento.
En el transcurso de las maniobras experimentales, el dron portó cuatro unidades de armamento en sus alas, aunque el fabricante aseguró que la versión final cargará hasta ocho misiles. Esta característica otorga la posibilidad de neutralizar múltiples blancos en una sola salida, optimizando los recursos disponibles en el campo de batalla. La tecnología busca reducir la brecha económica que existe actualmente, donde derribar una unidad barata suele costar millones de euros en munición convencional.
Detalles técnicos del sistema diseñado en Europa
Las dimensiones del interceptor alcanzan los tres metros de longitud y una envergadura de dos metros y medio. Con un peso máximo de despegue de 160 kilogramos, el aparato combina agilidad con una potencia de fuego precisa. Los misiles que utiliza poseen una cabeza de fragmentación de dos kilogramos y un alcance de un kilómetro y medio. Estas especificaciones sitúan al proyectil Mark I entre los interceptores guiados más pequeños y ligeros que existen hoy en el mercado global.
El conflicto actual y la evolución de la guerra demandan soluciones que se integren con las arquitecturas de defensa ya establecidas. Por este motivo, el proyecto garantiza la compatibilidad total con los sistemas de la OTAN. Aunque Airbus mantuvo en reserva datos específicos sobre la velocidad máxima y el alcance total de la nave, confirmó que los vuelos con ojivas reales continuarán durante el resto del año. El objetivo final reside en lograr que la defensa aérea recupere el equilibrio financiero frente a las tácticas de ataques masivos.