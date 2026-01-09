El enorme iceberg que preocupó al mundo está a punto de desaparecer: cambió de color

iceberg azul El iceberg estuvo a la deriva durante meses, y ahora está por desaparecer.

Otro rasgo distintivo que llamó la atención de los expertos fueron las franjas azules y blancas visibles en las fotografías tomadas desde la Estación Espacial Internacional. Estas marcas corresponden a estriaciones formadas hace cientos de años, cuando el hielo fue arrastrado a través del lecho rocoso antártico. Según Chris Shuman, científico retirado, resulta impresionante que estas marcas persistan tras el paso del tiempo y las enormes cantidades de nieve acumulada, y ahora queden expuestas debido al derretimiento desde abajo.

Un récord de longevidad en peligro

El A-23A ostentó durante mucho tiempo el estatus de ser uno de los bloques más grandes y antiguos en movimiento, pero las señales actuales indican un final próximo. Los expertos identificaron lo que denominan un "reventón" en el lado izquierdo de la masa helada. Esto ocurre cuando la presión del agua acumulada en la parte superior perfora los bordes, lo que sugiere que la estructura podría desaparecer por completo en cuestión de semanas, al no poder resistir las condiciones del verano austral.

El destino final de este gigante parece sellado en lo que los glaciólogos llaman el "cementerio de icebergs". El aire y el agua más cálidos, exacerbados por el cambio climático, aceleran la destrucción en esta zona del océano. Mientras el A-23A se desvanece, otros gigantes como el A-81 o el B22A aguardan su turno cerca de la costa antártica, listos para iniciar su propio viaje hacia el norte y enfrentar el mismo destino inevitable.