El enorme iceberg que preocupó al mundo está a punto de desaparecer: cambió de color

El coloso de hielo conocido como A-23A muestra signos evidentes de agotamiento tras décadas de navegación. A finales de diciembre de 2025, los satélites de la NASA y la NOAA captaron una transformación visual sorprendente: la superficie de este iceberg apareció cubierta de agua de deshielo de un tono azul intenso. Aunque mantuvo su integridad estructural durante cuarenta años, su tránsito por las aguas más cálidas del Atlántico Sur puso en jaque su existencia y aceleró su proceso de desintegración.
Este bloque de hielo se desprendió originalmente de la plataforma de hielo Filchner en la Antártida en 1986. En aquel entonces, su tamaño era descomunal y superaba los 38.000 kilómetros cuadrados, casi el doble que el estado de Rhode Island. Hoy, el Centro Nacional de Hielo de Estados Unidos estima que su área se redujo considerablemente, aunque todavía supera en tamaño a la ciudad de Nueva York. Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, el A-23A sufrió fracturas significativas que anticiparon su estado actual.
Las grietas y el color del iceberg
Las imágenes capturadas por el satélite Terra mostraron piscinas extensas de una "papilla azul" sobre la superficie helada. Ted Scambos, científico de la Universidad de Colorado Boulder, explicó que el peso del agua se asienta dentro de las grietas del hielo y las fuerza a abrirse. Además, se observó una delgada línea blanca alrededor del borde exterior que parece contener el agua de deshielo, un fenómeno causado por la flexión hacia arriba de la placa del hielo a medida que sus bordes se derriten en la línea de flotación.
Otro rasgo distintivo que llamó la atención de los expertos fueron las franjas azules y blancas visibles en las fotografías tomadas desde la Estación Espacial Internacional. Estas marcas corresponden a estriaciones formadas hace cientos de años, cuando el hielo fue arrastrado a través del lecho rocoso antártico. Según Chris Shuman, científico retirado, resulta impresionante que estas marcas persistan tras el paso del tiempo y las enormes cantidades de nieve acumulada, y ahora queden expuestas debido al derretimiento desde abajo.
Un récord de longevidad en peligro
El A-23A ostentó durante mucho tiempo el estatus de ser uno de los bloques más grandes y antiguos en movimiento, pero las señales actuales indican un final próximo. Los expertos identificaron lo que denominan un "reventón" en el lado izquierdo de la masa helada. Esto ocurre cuando la presión del agua acumulada en la parte superior perfora los bordes, lo que sugiere que la estructura podría desaparecer por completo en cuestión de semanas, al no poder resistir las condiciones del verano austral.
El destino final de este gigante parece sellado en lo que los glaciólogos llaman el "cementerio de icebergs". El aire y el agua más cálidos, exacerbados por el cambio climático, aceleran la destrucción en esta zona del océano. Mientras el A-23A se desvanece, otros gigantes como el A-81 o el B22A aguardan su turno cerca de la costa antártica, listos para iniciar su propio viaje hacia el norte y enfrentar el mismo destino inevitable.