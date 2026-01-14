Delcy Rodríguez dijo que la liberación de presos políticos en Venezuela "está en proceso"

delcy rodriguez La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: Noticias Argentinas

"El proceso de liberación de presos"

“Ese proceso, queremos informar, no ha culminado aún”, dijo la mandataria, acompañada del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez y el ministro para Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Sostuvo que las acciones se han coordinado con el sistema de justicia venezolano.

En este sentido, comentó que se han exceptuado personas que incurrieron en delitos graves como homicidios y narcotráfico.

La presidenta encargada señaló que están siendo valorados delitos de odio, violencia e intolerancia.

“El mensaje es muy claro, el mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político que permite el entendimiento, desde la divergencia y desde la diversidad política e ideológica, pero debe ser con respeto”, acotó.

Delcy Rodríguez aseguró que el cumplimiento de la ley “será estricto” para que la convivencia y el reconocimiento permitan la construcción de un nuevo país.