La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que ya suman 406 liberaciones de prisioneros, aunque no obstante aseguró que el proceso no ha culminado. Esa cifra ha sido cuestionada y desmentida por organismos de derechos humanos.
Delcy Rodríguez dijo que la liberación de presos políticos en Venezuela "está en proceso"
La funcionaria no dio nombres mientras se espera con ansias conocer noticias del gendarme argentino Nahuel Gallo, preso ilegalmente desde hace más de un año.
Desde el Palacio de Miraflores, Rodríguez explicó que el presidente Nicolás Maduro inició en diciembre pasado un proceso de liberaciones de personas que eran privadas de libertad en Venezuela con el fin de “abrir espacios para el entendimiento”.
“Ese proceso, queremos informar, no ha culminado aún”, dijo la mandataria, acompañada del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez y el ministro para Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.
Sostuvo que las acciones se han coordinado con el sistema de justicia venezolano.
En este sentido, comentó que se han exceptuado personas que incurrieron en delitos graves como homicidios y narcotráfico.
La presidenta encargada señaló que están siendo valorados delitos de odio, violencia e intolerancia.
“El mensaje es muy claro, el mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político que permite el entendimiento, desde la divergencia y desde la diversidad política e ideológica, pero debe ser con respeto”, acotó.
Delcy Rodríguez aseguró que el cumplimiento de la ley “será estricto” para que la convivencia y el reconocimiento permitan la construcción de un nuevo país.