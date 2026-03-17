Cuba registró un apagón total y dejó a millones de personas sin luz

Cuba sufrió un apagón total tras el colapso de su sistema eléctrico nacional, dejando a millones de personas sin suministro en todo el país, en un contexto de profunda crisis energética y económica.
Según reportes recientes, el corte se produjo por una desconexión completa del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), lo que afectó prácticamente a toda la isla y obligó a activar protocolos de emergencia para intentar restablecer el servicio.
Millones de personas afectadas en Cuba
El apagón dejó sin electricidad a casi toda la población cubana, cerca de 10 millones de habitantes, generando un fuerte impacto en la vida cotidiana, los servicios básicos y la actividad económica.
Hospitales, transporte y comunicaciones se vieron seriamente afectados, mientras en varias zonas del país los cortes ya venían siendo frecuentes y prolongados, incluso antes del colapso total.
Un sistema eléctrico en crisis
El nuevo apagón expone la fragilidad del sistema energético cubano, que arrastra problemas estructurales desde hace años:
- Infraestructura obsoleta y con poco mantenimiento
- Escasez de combustible para generar electricidad
- Alta dependencia de importaciones energéticas
Estas dificultades se agravaron en los últimos meses por la caída del suministro de petróleo y restricciones externas, lo que redujo aún más la capacidad de generación eléctrica.
Un problema que se repite
El colapso no es un hecho aislado. Se trata de uno de varios apagones masivos registrados en el último tiempo, en medio de una crisis energética que se viene profundizando desde 2024.
Incluso, en algunas regiones los cortes diarios ya superaban las 16 horas, lo que refleja la gravedad de la situación que atraviesa la isla.
Tras el apagón, las autoridades comenzaron a restablecer el servicio de manera gradual, utilizando sistemas aislados de generación, aunque advirtieron que la red sigue siendo inestable y que la recuperación total podría demorar.
La crisis energética continúa siendo uno de los principales desafíos para Cuba, con impacto directo en la economía, la vida diaria de la población y el clima social en la isla.