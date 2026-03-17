Cuba registró un apagón total y dejó a millones de personas sin luz

Hospitales, transporte y comunicaciones se vieron seriamente afectados, mientras en varias zonas del país los cortes ya venían siendo frecuentes y prolongados, incluso antes del colapso total.

Un sistema eléctrico en crisis

El nuevo apagón expone la fragilidad del sistema energético cubano, que arrastra problemas estructurales desde hace años:

Infraestructura obsoleta y con poco mantenimiento

Escasez de combustible para generar electricidad

para generar electricidad Alta dependencia de importaciones energéticas

Estas dificultades se agravaron en los últimos meses por la caída del suministro de petróleo y restricciones externas, lo que redujo aún más la capacidad de generación eléctrica.

Un problema que se repite

El colapso no es un hecho aislado. Se trata de uno de varios apagones masivos registrados en el último tiempo, en medio de una crisis energética que se viene profundizando desde 2024.

Incluso, en algunas regiones los cortes diarios ya superaban las 16 horas, lo que refleja la gravedad de la situación que atraviesa la isla.

Cuba registra un apagón total en medio de la crisis energética; el restablecimiento del sistema eléctrico es lento y puede demorar varios días.

Tras el apagón, las autoridades comenzaron a restablecer el servicio de manera gradual, utilizando sistemas aislados de generación, aunque advirtieron que la red sigue siendo inestable y que la recuperación total podría demorar.

La crisis energética continúa siendo uno de los principales desafíos para Cuba, con impacto directo en la economía, la vida diaria de la población y el clima social en la isla.