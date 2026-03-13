Cuba confirmó contactos con Estados Unidos para abrir diálogo ante la crisis energética del país.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que su gobierno mantiene contactos con representantes del Gobierno de Estados Unidos para intentar abrir vías de diálogo y buscar soluciones a las diferencias entre ambos países.
El anuncio se produjo durante una intervención pública en la que el mandatario explicó que los intercambios están orientados a identificar problemas bilaterales y explorar posibles áreas de cooperación.
Conversaciones en medio de una fuerte crisis
Según explicó Díaz-Canel, los contactos con funcionarios estadounidenses se desarrollan en un contexto internacional que ha facilitado estos intercambios, aunque aclaró que el proceso se encuentra en una etapa inicial y se maneja con discreción debido a su sensibilidad política.
El mandatario señaló que el objetivo principal es detectar los temas más urgentes que afectan la relación bilateral y evaluar si existe voluntad de ambas partes para avanzar en soluciones mediante el diálogo.
Además, sostuvo que las conversaciones se llevan adelante bajo principios de igualdad, respeto a la soberanía y a los sistemas políticos de cada país.
Supervisión de la dirigencia cubana
De acuerdo con el propio gobierno cubano, los contactos están supervisados por el presidente Díaz-Canel y uno de los líderes históricos de la revolución, Raúl Castro, junto con las principales estructuras del Partido Comunista y del Estado.
Las gestiones buscan identificar áreas de cooperación y avanzar hacia un clima de entendimiento, con la intención de alejar el escenario de confrontación que históricamente marcó la relación entre La Habana y Washington.
El contexto: crisis energética y tensiones con Washington
El anuncio se produce en medio de una profunda crisis económica y energética en la isla, agravada por la falta de combustible y las dificultades para sostener el sistema eléctrico.
Díaz-Canel señaló que hace más de tres meses que no ingresa petróleo a Cuba, situación que impacta directamente en el transporte, la generación de energía y la vida cotidiana de la población.
En ese escenario, el gobierno cubano busca abrir canales diplomáticos con Estados Unidos que permitan abordar los problemas bilaterales y explorar posibles soluciones a la crisis actual.