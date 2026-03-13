Cuba confirmó contactos con Estados Unidos para abrir diálogo ante la crisis energética del país.

El mandatario señaló que el objetivo principal es detectar los temas más urgentes que afectan la relación bilateral y evaluar si existe voluntad de ambas partes para avanzar en soluciones mediante el diálogo.

Además, sostuvo que las conversaciones se llevan adelante bajo principios de igualdad, respeto a la soberanía y a los sistemas políticos de cada país.

Díaz-Canel durante un discurso en un acto de condena a la agresión militar estadounidense contra Venezuela en La Habana.

Supervisión de la dirigencia cubana

De acuerdo con el propio gobierno cubano, los contactos están supervisados por el presidente Díaz-Canel y uno de los líderes históricos de la revolución, Raúl Castro, junto con las principales estructuras del Partido Comunista y del Estado.

Las gestiones buscan identificar áreas de cooperación y avanzar hacia un clima de entendimiento, con la intención de alejar el escenario de confrontación que históricamente marcó la relación entre La Habana y Washington.

El contexto: crisis energética y tensiones con Washington

El anuncio se produce en medio de una profunda crisis económica y energética en la isla, agravada por la falta de combustible y las dificultades para sostener el sistema eléctrico.

Díaz-Canel señaló que hace más de tres meses que no ingresa petróleo a Cuba, situación que impacta directamente en el transporte, la generación de energía y la vida cotidiana de la población.

En ese escenario, el gobierno cubano busca abrir canales diplomáticos con Estados Unidos que permitan abordar los problemas bilaterales y explorar posibles soluciones a la crisis actual.