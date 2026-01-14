Tienen salida: estos son los autos usados más vendidos durante el 2025, y sorprende la Hilux

Alberto Príncipe, titular de la CCA, destacó que el mercado se mantuvo muy activo. Según el directivo, los ajustes económicos implementados a lo largo de los doce meses mostraron sus frutos en el sector. Para el futuro inmediato, la institución puso el foco en la necesidad de trabajar con entidades financieras para lograr tasas de crédito que faciliten el acceso a las unidades.

gol usado El Gol volvió a ser el rey de los usados en 2025.

Los modelos usados más vendidos

Al analizar las preferencias de los consumidores, el Volkswagen Gol ratificó su liderazgo indiscutido. Con 104.581 unidades transferidas, este modelo se mantuvo en la cima del podio. Sin embargo, el ranking de los vendidos también reflejó la fuerte inclinación del público hacia las camionetas y los vehículos de trabajo.

La Toyota Hilux ocupó el segundo lugar con más de 74.000 operaciones, seguida por el Chevrolet Corsa y Classic, que completó el podio. El "top ten" se nutrió de una mezcla competitiva donde aparecieron otras pick-ups como la Volkswagen Amarok y la Ford Ranger, junto a modelos consolidados como la Ford EcoSport, el Toyota Corolla, el Peugeot 208, el Fiat Palio y el Ford Ka.

El mapa de transferencias en Argentina

autos, usados.jpg El 2025 marcó un récord de venta de usados en Argentina.

El comportamiento del mercado no fue homogéneo en toda la geografía de Argentina. Las provincias del norte y la patagonia mostraron los saltos más significativos en porcentajes de crecimiento. Formosa lideró la estadística con una suba cercana al 30%, escoltada por Santiago del Estero y Neuquén.

En el otro extremo de la tabla, los grandes centros urbanos mostraron avances más moderados. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires registraron crecimientos de un dígito, ubicándose por debajo de la media nacional. De cara al 2026, la expectativa del sector reside en la modernización tecnológica de las agencias y la evolución de las ventas durante el primer semestre.