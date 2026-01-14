Este es el auto 0 KM más barato de Argentina en enero del 2026

El comienzo del año trajo un panorama mixto para el sector automotor local tras un 2025 que cerró con más de 612.000 unidades patentadas. Mientras algunas terminales decidieron ajustar sus listas de precios de autos hacia arriba y otras mantuvieron las cifras de diciembre, se observó un caso particular con una disminución en el valor de venta al público. Para adquirir una unidad a estrenar, el piso se ubica actualmente en los 25,5 millones de pesos, marcando la referencia para los precios de entrada de gama.
La novedad más relevante la protagonizó el Renault Kwid. Este modelo, que ya se posicionaba como una opción accesible, redujo su costo un 3,7 por ciento. Pasó de 26.510.000 pesos en el último mes del año pasado a 25.540.000 pesos en el inicio de 2026. Esta maniobra comercial lo consolidó como la alternativa más económica disponible hoy en los concesionarios de la Argentina, siendo el único vehículo del listado que registró una baja nominal.
El ranking de los autos más accesibles
Detrás del líder de origen francés, el podio sufrió modificaciones debido a los distintos ajustes aplicados por las marcas. El Fiat Mobi escaló a la segunda posición tras registrar un aumento del 1,6 por ciento, ubicándose en 27.070.000 pesos. Por su parte, el Hyundai HB20 quedó tercero con un valor de 27.600.000 pesos. Este último modelo llegó hace poco más de un año y logró una buena recepción, aunque su incremento del 3,7 por ciento lo desplazó ligeramente en la tabla de los 0 KM.
El escenario actual obliga a los consumidores a revisar con atención las listas sugeridas, ya que la variación promedio del listado fue del 0,8 por ciento. Entre los cinco primeros lugares destacan dos propuestas de origen chino que mantuvieron sus valores en dólares. El JMEV Easy 3, un vehículo completamente eléctrico importado por el Grupo Antelo, cotiza a 18.900 dólares. A su vez, el JAC S2 aparece como el quinto de la lista a 19.900 dólares, diferenciándose por su motor naftero de 1.5 litros.
Modelos nacionales y estabilidad de valores
El resto del listado se completa con modelos de gran volumen y conocimiento por parte del público local. El Fiat Argo sostuvo su etiqueta en 29.780.000 pesos, una estrategia de congelamiento que busca mantener la competitividad. En contraste, el Fiat Cronos y el Peugeot 208 mostraron leves ajustes, superando la barrera de los 30 millones. El Citroën C3, con un aumento mínimo del 0,8 por ciento, se ubicó en 31.040.000 pesos.
Finalmente, cierra el ranking de los diez vehículos más baratos el Chevrolet Onix. Este modelo aplicó una suba del 3,5 por ciento, alcanzando un precio sugerido de 31.505.900 pesos. La dispersión de estrategias entre las automotrices evidencia la competencia por captar compradores en este segmento de autos compactos, donde cada variación porcentual impacta directamente en la decisión final del cliente.