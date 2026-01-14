Este es el auto 0 KM más barato de Argentina en enero del 2026

El escenario actual obliga a los consumidores a revisar con atención las listas sugeridas, ya que la variación promedio del listado fue del 0,8 por ciento. Entre los cinco primeros lugares destacan dos propuestas de origen chino que mantuvieron sus valores en dólares. El JMEV Easy 3, un vehículo completamente eléctrico importado por el Grupo Antelo, cotiza a 18.900 dólares. A su vez, el JAC S2 aparece como el quinto de la lista a 19.900 dólares, diferenciándose por su motor naftero de 1.5 litros.

Modelos nacionales y estabilidad de valores

hb 20 Hyundai consiguió el tercer puesto con el HB20

El resto del listado se completa con modelos de gran volumen y conocimiento por parte del público local. El Fiat Argo sostuvo su etiqueta en 29.780.000 pesos, una estrategia de congelamiento que busca mantener la competitividad. En contraste, el Fiat Cronos y el Peugeot 208 mostraron leves ajustes, superando la barrera de los 30 millones. El Citroën C3, con un aumento mínimo del 0,8 por ciento, se ubicó en 31.040.000 pesos.

Finalmente, cierra el ranking de los diez vehículos más baratos el Chevrolet Onix. Este modelo aplicó una suba del 3,5 por ciento, alcanzando un precio sugerido de 31.505.900 pesos. La dispersión de estrategias entre las automotrices evidencia la competencia por captar compradores en este segmento de autos compactos, donde cada variación porcentual impacta directamente en la decisión final del cliente.