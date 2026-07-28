Durante el primer semestre de 2026, la venta de autos eléctricos e híbridos en Argentina alcanzó un récord histórico de 42.238 unidades comercializadas, lo que representa un salto interanual del 339,4% frente a las 9.613 registradas en el mismo período de 2025.
Las ventas de autos eléctricos se cuadruplicaron en el primer semestre
Impulsado por beneficios arancelarios a la importación y la irrupción de marcas asiáticas, el segmento automotor eléctrico e híbrido creció un 339,4% interanual y alcanzó un récord histórico del 15,2% sobre el total del mercado automotriz.
Según la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara) y el sistema SIOMAA, este avance se dio a contramano del mercado general de vehículos livianos, que sufrió una contracción del 11,1%. De este modo, los electrificados pasaron a concentrar el 15,2% de las ventas totales en el país.
Autos eléctricos: menos aranceles
El crecimiento responde principalmente al impacto del Decreto 49/2025, que fijó un arancel de importación del 0% para unidades electrificadas extrazona con valor FOB inferior o igual a USD 16.000 (con un cupo anual de 50.000 unidades). Esta exención disparó la llegada de modelos fabricados en China -que en la categoría HEV crecieron un 1.221% interanual y pasaron a representar el 29% de ese nicho. y amplió la oferta local de 87 a 145 versiones disponibles en el mercado.
El ranking de los 10 autos eléctricos más vendidos
El dinamismo del semestre reconfiguró el mapa comercial con un fuerte avance de los vehículos tipo SUV y la consolidación de marcas asiáticas en los primeros puestos:
1. Ford Territory (HEV): 4.903 unidades (11,6% de cuota)
2. Toyota Corolla Cross (HEV): 4.098 unidades (9,7%)
3. Toyota Corolla (HEV): 3.850 unidades (9,1%)
4. BYD Song Plus (PHEV): 3.210 unidades (7,6%)
5. BYD Dolphin (BEV): 2.840 unidades (6,7%)
6. Volvo EX30 (BEV): 2.450 unidades (5,8%)
7. Ford Maverick (HEV): 2.120 unidades (5,0%)
8. Nissan Kicks (e-Power / HEV): 1.980 unidades (4,7%)
9. Geely Geometry C (BEV): 1.650 unidades (3,9%)
10. BMW X3 (PHEV / MHEV): 1.420 unidades (3,4%)
Radiografía por tecnología y perspectivas del sector
El desglose según el tipo de motorización refleja tanto la consolidación de los sistemas tradicionales como el avance de nuevas alternativas de carga:
- Híbridos no enchufables (HEV): lideran el mercado con 23.222 unidades (55% del total), favorecidos por no requerir infraestructura de carga externa.
- Híbridos enchufables (PHEV): escalaron al segundo lugar con 8.979 unidades (21%).
- Hibridación suave (MHEV): cayeron al tercer puesto con 6.160 unidades (15%).
- 100% eléctricos a batería (BEV): Sumaron 3.877 unidades (9%), registrando el mayor crecimiento porcentual del período impulsados por el uso urbano.
De cara al cupo arancelario de 2027, el Gobierno nacional evalúa modificaciones normativas. Entre los puntos en discusión se analiza elevar el techo del valor FOB de USD 16.000 para permitir el ingreso de modelos de mediana y alta gama, además de revisar la metodología de asignación de cupos entre terminales radicadas e importadores independientes para sostener la competitividad de precios.
En pocas palabras
- Crecimiento récord: El mercado automotor eléctrico e híbrido en Argentina escaló un 339,4%, alcanzando el 15,2% del total.
- Impulso arancelario: El decreto de importación 0% para eléctricos extrazona disparó la llegada de modelos asiáticos.
- Tecnologías dominantes: Los híbridos no enchufables lideran el mercado, seguidos por los híbridos enchufables y eléctricos a batería.