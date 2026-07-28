Las ventas de autos eléctricos se cuadruplicaron en el primer semestre

Según la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara) y el sistema SIOMAA, este avance se dio a contramano del mercado general de vehículos livianos, que sufrió una contracción del 11,1%. De este modo, los electrificados pasaron a concentrar el 15,2% de las ventas totales en el país.

Por dentro: los autos eléctricos tienen mucho lujo y confort.

Autos eléctricos: menos aranceles

El crecimiento responde principalmente al impacto del Decreto 49/2025, que fijó un arancel de importación del 0% para unidades electrificadas extrazona con valor FOB inferior o igual a USD 16.000 (con un cupo anual de 50.000 unidades). Esta exención disparó la llegada de modelos fabricados en China -que en la categoría HEV crecieron un 1.221% interanual y pasaron a representar el 29% de ese nicho. y amplió la oferta local de 87 a 145 versiones disponibles en el mercado.